ريال مدريد وأتليتكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 أتليتكو مدريد

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نهاية الشوط الأول

⏱ 45+' [ 0-0 ] ⏸ ¡El colegiado indica el descanso! ¡Gran primera mitad del equipo que gozó de varias ocasiones para ponerse por delante en el marcador!



⚽ #RealMadridAtleti | 🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/IEim0lZMee — Atlético de Madrid (@Atleti) February 1, 2020

45+1’ تسديدة قوية من لوكا مودريتش من خارج المنطقة لكن تصدي لها الحارس يان أوبلاك وامسكها بثبات

45’ الحكم يحتسب 1 وقت بدل ضائع

44’ عرضية من كارباخال من الجهة اليمنى حاول تسديدها كريم بنزيمة لكنها مرت اعلى المرمي

43’ انطلاقة من توني كروس من الجهة اليسري ثم مررها إلى إيسكو الذي حاول أرسال عرضية فى إتجاه كريم بنزيمة لكن ابعدها الدفاع بنجاح

42’ يارباااااااااااااه،،،،، ماذا أهدرت ياكوريا،،، تمريرة خطيرة تضع أنخل كوريا منفردًا أمام المرمي لكنه سددها بجوار القائم الايمن لمرمي الحارس ثيبوه كورتوا

41’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

40’ بطاقة صفراء من نصيب المدرب دييجو سيميوني بسبب إعتراضه على حكم المباراة

39’ خطأ لصالح أتليتكو مدريد بعد تدخل قوي من كارباخال على ألفارو موراتا

38’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة من توني كروس إلى لوكا مودريتش الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

37’ عرضية من كارباخال من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية

36’ تمريرات قصيرة من لاعبي ريال مدريد على حدود منطقة جزاء اتليتكو مدريد

35’ تمريرة طولية من لوكا مودريتش فى إتجاه كارباخال الذي حاول استلام الكرة لكن تدخل معه رنان لودي وابعدها من أمامه

34’تنفيذ الركنية بعرضية من انخل كوريا لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس ثيبوه كورتوا بثبات

33’ خطأ لصالح أتليتكو مدريد من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من توماس بارتي لداخل المنطقة لكن ابعدها سيرخيو راموس ببراعة إلى ركنية

32’ انطلاقة من الفارو موراتا من الجهة اليمنى ومحاولة المرور من راموس لكنه تدخل وابعدها إلى رمية تماس

31’ انطلاقة من ساؤول نيجيز الذي مر بمهارة رائع من أمام كاسيميرو ثم مررها فى إتجاه ألفارو موراتا الذي حاول الحصول على ركلة جزاء والحكم يشير باستمرار اللعب

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

28’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ريال مدريد

27’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

26’ توقف اللقاء لسقوط كارباخال ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

24’ محاولة التسديد من رافاييل فاران من على حدود المنطقة لكنها غير مقتنة تصل سهلة بين أقدام مدافعي أتليتكو مدريد

23’ سيطرة من لاعبي أتليتكو مدريد على مجريات اللقاء حتى الآن

22’ انطلاقة من فيتولو من داخل يمين المنطقة ومحاولة التسديد لكنه مررها إلى أنخل كوريا الذي سددها فى المرمي لكن أمسكها الحارس ثيبوه كورتوا بثبات

21’ تمريرات على حدود المنطقة بين أقدام لاعبي ريال مدريد لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات أتليتكو مدريد

20’ خطأ لصالح أتليتكو مدريد ضد دانييل كارباخال فى المنطقة الدفاعية للأتليتي

19’ سجال بين الفريقين على الكرة لمحاولة السيطرة على منتصف الميدان

18’ انطلاقة من فيرلاند ميندي من الجهة اليسري ثم أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

17’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد امام ساؤول نيجيز الذي سددها من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر

16’ تسديدة قوية من فيتولو من داخل المنطقة ابعدها ثيبوه كورتوا ببراعة لتتحول إلى ركنية

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ محاولة التوغل من ألفارو موراتا من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

13’ تسديدة قوية من توني كروس من الجهة اليسري لكنها مرت اعلى المرمي

12’ ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد على دفاعات الأتليتي فى هذه الدقائق

10’ عرضية أرضية خطيرة من توني كروس لداخل المنطقة تلقاها سيرخيو راموس الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم

9’ عرضية من فيرللاند ميندي من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

8’ تمريرة من فيتولو فى إتجاه ألفارو موراتا داخل المنطقة لكن خروج موفق من الحارس ثيبوه كورتوا وامسكها بنجاح

7’ انطلاقة من فيديريكو فالفيردي من الجهة اليمنى ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

6’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق توني كروس تلقاها سيرخيو راموس بتسديدة من على القائم القريب لكنها مرت اعلى المرمي

5’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لكن ابعدها ألفارو موراتا من قلب منطقة الخطورة

4’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح أتليتكو مدريد ضد كاسيمرو ساؤول نيجيز

3’ انطلاقة من ألفارو موراتا من الجهة اليسري لكن استخلصها الكرة من أمامه فالفيردي وابعدها اصطدمت فى موراتا وتحولت إلى ضربة مرمي

2’ تمريرات قصيرة بين مدافعي ريال مدريد فى منتصف الملعب الدفاعي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / ماريو هيرموسو / أنطونيو مويا / توماس ليمار / سيرخيو كاميللو / إيفان سابونجيش / أنطونيو أدان / يانيك كاراسكو

أتليتكو مدريد: يبدأ المدرب دييجو سيميوني بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من يان أوبلاك / سيمي فرساليكو / ستيفان سافيتش / فيليبي / رنان لودي / أنخل كوريا / توماس بارتي / ماركوس يورنتي / ساؤول نيجيز / فيتولو / ألفارو موراتا

البدلاء / خيمس رودريجيز / ألفونس أريولا / لوكاس فاسكيز / مارسيلو / لوكا يوفيتش / إيدير ميليتاو / فينيسيوس جونيور

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / فيدريكو فالفيردي / كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / كريم بنزيمة / إيسكو

تشكيل الفريقين:

يحتل أتليتكو مدريد المركز الخامس ب 36 نقطة أي بفارق 10 نقاط عن البلانكوس الذي يحتل الصدارة ب 46 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يليه في ترتيب جدول الدورى لذلك سيقاتل ريال مدريد على الفوز بهذه المباراة حتى لا يفقد الصدارة.

ينتظر كل عشاق الساحرة المستديرة وعشاق الليجا ديربي العاصمة مدريد الذي يغلب عليه دائماً طابع القوة والإثارة والندية بين الفريقين الأحمر والأبيض.