ريال مدريد وأتالانتا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام أتالانتا في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب بيرجامو

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تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - إيسكو

تشكيل أتالانتا:

يبدأ المدرب جاسبريني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-1-2

جوليني

روميرو - برونو - دجيمستي

جوسينس - فرولير - دي رون- ماهيلي

بيسينا

موريل - زاباتا

يبحث أتالانتا عن فوز تاريخي على ملك المسابقة، ولا توجد فرصة أنسب من ذلك في الوقت الراهن خاصًة مع كثرة الغيابات التي يعاني منها المرينجي، هل نرى نتيجة أخرى سيئة للأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية، أم للريال رأي آخر؟

يسعى ريال مدريد للعودة إلى مدريد بأي نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة، خاصًة وأن الفريق دخل اللقاء بقائمة بها 11 لاعب فقط من لاعبي الفريق الأول، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها الملكي وكان أخرها الفرنسي كريم بنزيما.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد وأتالانتا ضمن مباريات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب بيرجامو.