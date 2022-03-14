ريال مايوركا ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

ريال مايوركا 0×0 ريال مدريد

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47' عررررضية من الجهة اليسرى لمايوركا، ولكن الكرة تمر من فوق رأس موريكي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

44' أوووووه فاصل مهاري رائع من فينسيوس، البرازيلي يراوغ ويتوغل داخل منطقة الجزاء، يمرر بالكعب إلى ألابا الذي يسدد الكرة قووية ولكن الدفاع يعترضها

42' خطيررررة من جونيور ولكن الدفاع يعترض تسديدة البرازيلي، وتخرج لضربة ركنية

37' عررضية من فاسكيز تصطدم بمدافع مايوركا، وتخرج لركنية

34' أوووووووووووووووووووووووووه خطيرررة لريال مايوركا، بابلو مافيو يخطف كرة مُشتتة بشكل سئ من ناتشو، ينطلق ويسدد الكرة ولكنها تصطدم بالجزء الخارجي من العارضة

29' بطاقة صفراء للاعب ريال مايوركا أنطونيو رايلو بعد تدخل قوي على فينسيوس جونيور

28' خطيرررررررررة للريال، تسديدة من توني كروس ولكن الكرة تمر بجوار القائم

27' تسديدة من بريان أوليفان ولكن الكرة تصل سهلة في يد كورتوا

21' مرتدة لريال مدريد، فينسيوس يقود الهجمة ويحاول التمرير إلى بنزيما ولكن الدفاع يشتتها بنجاح

18' الضربة الحرة تُلعب بشكل غير مباشر، تُمرر إلى كوبا الذي يسدد الكرة ولكنها ضعيفة وتخرج لضربة مرمى

16' خطأ لمايوركا من خارج منطقة الجزاء، بطاقة صفراء لفالفيردي بعد عرقلة كوبو

10' عرررضية رائعة من الجهة اليسرى لمايوركا، تصل إلى موريكي الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

6' تسديدة قوووية من ميندي، ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية جديدة

5' خطيرررررررررة للريال، تمريرة رائعة لبنزيما الذي ينفرد بالمرمى، تسديدة من الفرنسي ولكن ريكو يتألق، يتصدى للكرة وتخرج لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - فيدريكو فالفيردي

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

تشكيل ريال مايوركا:

التشكيل | 4-4-2

سيرجيو ريكو

بريان أوليفان - أنطونيو رايلو - مارتين فالينت - بابلو مافيو

دانييل رودريجيز - إدريسو بابا - أنطونيو سانشيز - تاكيفوسا كوبو

فيدات موريكي - أنخيل رودريجيز

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد والتي تقام على ملعب إيبيروستار، في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022.