لويس سواريز في حسابات برشلونة لحل أزمة الهجوم

برشلونة يواصل بحثه عن مهاجم

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن آخر اللاعبين الذين دخلوا ترشيحات برشلونة لدعم هجومه هو لويس سواريز، مهاجم واتفورد المعار في صفوف ريال سرقسطة.

ويمكن لبرشلونة التعاقد مع لاعب في الوقت الحالي بالرغم من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، ولكن هنالك شرطين لإتمام الأمر وهما وصول غياب أحد مصابيه عن الملاعب إلى مدة تزيد عن 5 أشهر، وعلى أن يكون اللاعب المراد التعاقد معه من داخل الدوري الإسباني.

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وأفادت "SER" أن الكولومبي سواريز ضمن اهتمامات البلوجرانا، ولكن الأخير سيستطلع موقف ناديه الأصلي الإنجليزي من قطع إعارته والسماح له بالانضمام لنادٍ آخر.

برشلونة بحسب التقرير اتصل بوكلاء اللاعب لاستطلاع موقفه من قطع إعارته مع سرقسطة، والانضمام للبلوجرانا لتعويض إصابتي سواريز وديمبيلي.

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سواريز لعب 24 مباراة حتى الآن مع نادي بالدرجة الثانية، وسجل 14 هدفاً.

وارتبط برشلونة بعديد الأسماء الفترة الماضية، بداية من رودريجو مورينو، نجم فالنسيا، لورين مورون، مهاجم بيتيس، لوكاس بيريز من ألافيس، وأخيراً ويليان خوسيه، لاعب سوسيداد.