يبدو أن أحدهم لم يعجبه الخسارة برباعية نظيفة في كامب نو!

أبدى عددًا من رموز نادي ريال بيتيس غضبهم الكبير من خسارة فريقهم بثلاثة أهداف نظيفة أمام برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

الغضب تمثل في تصريحات خرجت عبر القناة الرسمية للنادي، حيث أكد المهاجم السابق بيرلويجي تشيروبينو أن الحكم كان يخطط للبطاقة الحمراء منذ بداية المباراة، وقال: "البطاقة الحمراء كان مخططًا لها، لقد افتعل الحكم ذلك".

أما مضيف البرنامج خوان باستوس فقد هاجم لجنة التحكيم مشيرًا لرئيسها لويس كاستييخو، وقال: "رئيس ديل تشيرو لابد وأنه سعيد بما قدمه".

كما خرج رئيس النادي خوسيه ميجيل لوبيز واتهم الحكم أيضًا بالانحياز وقال: "لقد دمر المباراة، البطاقة الصفراء الأولى لإيدجر لم يكن يجب أن تحتسب كخطأ حتى".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز برباعية نظيفة بنهاية المطاف وأعاد الفارق مع ريال مدريد في الصدارة إلى 11 نقطة من جديد قبل ست جولات على النهاية.