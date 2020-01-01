ريال بيتيس وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس فى إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني 2019-2020

ريال بيتيس 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

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35’ هجمة خطيرة لريال بيتيس انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق سيرخيو كاناليس الذي مررها إلى نبيل فقير داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكن تألق وابعدها الحارس ثيبوه كورتوا

34’ تمريرة من لوكا مودريتش إلى فينيسيوس جونيور على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

33’ محاولة المرور من أليكس مورينو من الجهة اليسري لكن استخلصها لوكاس فاسكيز بنجاح

32’ تسديدة قوية من خواكين من على حدود المنطقة لكنها أصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

31’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ تمريرات تحضيرية بين أقدام لاعببي ريال مدريد فى منتصف الميدان

28’ تنفيذ الخطأ بعرضية من خواكين لداخل المنطقة ابعدها ميليتاو بالخطأ لتصل أمام مارك بارترا الذي سددها برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمى

28’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ريال بيتيس

27’ توقف اللقاء لسقوط كاسيميرو ودخلو الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

26’ خطأ لصالح ريال بيتيس من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من كاسيميرو على نبيل فقير

25’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليمنى لكن تدخل معه مارك باراترا وابعدها إلى رمية تماس

24’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال بيتيس بعد تدخل قوي من كاسيميرو على لورين مورون

23’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف ملعب ريال بيتيس

22’ تمريرة من أنددرس جواردادو فى إتجاه أليكس مورينو على الجهة اليسري لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمى

21’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

20’ توقف اللقاء لسقوط خواكين ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

19’ كاسيميرو يرسل عرضية من خارج المنطقة تبحث عن رأسية كريم بنزيمة لكن ابعدها المدافع مارك بارترا

18’ تمريرة طولية من سيدني فى إتجاه أليكس مورينو على الجهة اليسري لكنها أقرب إلى الحارس ثيبوه كورتوا

17’ عرضية أرضية من نبيل فقير من الجهة اليسري لكن ابعدها المدافع إيدير ميليتاو إلى رمية تماس

16’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس فاسكيز تلقاها كريم بنزيمة برأسية أمام فينيسيوس جونيور داخل يسار المنطقة ليراوغ جونيور ويسددها بجوار القائم الأيمن

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ هدوء فى مجريات القاء وانحصار الكرة فى مننتصف الميدان

12’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء

11’ عرضية من مارسيلو من الجهة اليسري فى إتجاه لوكاس فاسكيز لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

10’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

9’ عرضية من لوكاس فاسكيز من الجهة اليمنى تلقاها مارسيلو بتسديدة قوية على الطائر من داخل يسار المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

8’ ضغط متقدم من لاعبي فريق ريال مدريد على حامل الكرة من لاعبي فريق ريال بيتيس

7’ تمريرة طولية من كاسيميرو فى إتجاه كريم بنزيمة لكنها مرت قوية من أمام الفرنسي لتتحول إلى ضربة مرمى

6’ انطلاقة من لوكا مودريتش من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل يمين المنطقة لكن تدخل معه الدفاع وابعدها بنجاح

5’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال بيتيس فى منتصف ملعب ريال مدريد

4’ تسديدة قوية من خواكين من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

2’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

ا1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / ألفونس أريولا / فيرلاند ميندي / فيدريكو فالفيردي / خيمس رودريجيز / ماريانو دياز / جاريث بيل

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان ( بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / إيدير ميليتاو / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس/ لوكا مودريتش / كاسيميرو / لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة