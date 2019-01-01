رياض محرز: جمال بلماضي هو المدرب المناسب للجزائر حاليًا

نجم مانشستر سيتي يتحدث عن منتخب بلاده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر بجمال بلماضي المدير الفني للخُضر، واصفًا إياه بالرجل المناسب لتدريب منتخب بلاده حاليًا.

ونجح المنتخب الجزائري في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستُقام في مصر الصيف القادم، ويستعد حاليًا لمواجهة تونس وديًا الثلاثاء القادم.

موقع كووورة نقل عن اللاعب قوله "الجيل الحالي للمنتخب من الأفضل في تاريخ الجزائر، لكن هذا لن يشفع له في حال لم يترك بصمته".

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أضاف "جمال بلماضي مدرب ممتاز، ويقوم بعمل كبير. نحن نحترمه كثيرًا، والعلاقة بيننا جيدة، لكن علينا أن نضاعف العمل، من أجل مساعدته على تحقيق نتائج إيجابية".

وأتم محرز حديثه مشيدًا بزميله مدافع نيس "يوسف عطال"، إذ قال "عطال مدافع عصري ممتاز، لكن لا يجب عليه الاكتفاء بالموهبة، وعليه مضاعفة العمل، لأنه أساس النجاح. الجزائر تزخر بالمواهب الواعدة ويجب الاعتناء بها".

يُذكر أن منتخب الخُضر فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ولذا يأمل الجميع بتعويض هذ الإخفاق بتحقيق نتيجة جيدة جدًا في كأس أمم أفريقيا القادمة.