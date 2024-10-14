"هذا دور رياض محرز معي" .. بنجامين ميندي ينفجر: نجوم مانشستر سيتي أقاموا علاقات مع النساء مثلي والنادي على علم بذلك!

النجم الفرنسي يكشف بعض الكواليس التي قاضته للمحاكمة بتهمة الاغتصاب..

في خضم قضيته ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كشف الفرنسي بنجامين ميندي؛ لاعب لوريان الفرنسي الحالي، مفاجأة كبرى في ملف اتهامه باغتصاب عدد من النساء، والذي تم تبرئته منه بعد ذلك.

في أغسطس 2021، وجهت تهمًا لصاحب الـ30 عامًا باغتصاب عدد من السيدات، وهي القضية التي على إثرها قرر مانشستر سيتي إيقاف راتبه البالغ وقتها ستة ملايين جنيه إسترليني، لحين الانتهاء من محاكمته، إذ تم حبسه لمدة أربعة أشهر قبل الإفراج عنه بكفالة في يناير 2022.

لكن في عام 2023، قضت المحكمة بتبرئة ميندي من كافة تهم الاغتصاب، ليقرر بعدها اللاعب الانتقام من النادي الإنجليزي برفع قضية ضده مطالبًا براتبه طوال الأشهر التي تم إيقافه بها، والذي بلغ مجموعه 11 مليون جنيه إسترليني (من سبتمبر 2021 وحتى يوليو 2023).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب ميندي في بيان نشرته صحيفة "تليجراف": "العديد من لاعبي الفريق الأول لمانشستر سيتي بما فيهم قائد الفريق كانوا يحضرون الحفلات التي كنت أحضرها واستضيفها في منزلي، جميعنا كنا نشرب الكحول ونقيم علاقات عابرة مع النساء، الجميع انتهك قيود جائحة كورونا، لكن الفرق بيني وبين زملائي الآخرين أنني كنت الشخص الذي اتهم زورًا بالاغتصاب وأُهين أمام الجميع علنًا".

الفرنسي لم يكشف عن أسماء اللاعبين المتحدث عنهم، لكن بالرجوع لتلك الفترة فإن فرناندينيو كان قائدًا للسيتي، وخلال مسيرة ميندي مع الفريق الإنجليزي بشكل عام (من 2017 وحتى 2023)، كان فينسنت كومباني وديفيد سيلفا أيضًا من قائدين للفريق.

واستكمالًا لكشفه للحقائق - بحسب روايته - أضاف: "أما عن رواتبي مع السيتي، فلا يمكنني إلا أن أقول إن النادي يحاول خلق قصة مفادها أنني كنت أتصرف بتهور خلال تلك الفترة، وأن هذا قادني للاعتقال متهمًا بجرائم لم أرتكبها من الأساس، أؤكد لكم أنه في ذلك الوقت لم أكن أفعل شيئًا مختلفًا عما يفعل العديد من لاعبي مانشستر سيتي".

النجم الفرنسي تابع: "كنت مستعدًا وراغبًا وقادرًا على أداء واجباتي مثل لاعبي مانشستر سيتي الآخرين الذين كانوا يحضرون الحفلات معي والنادي على علم بذلك، لقد تصرفوا بتهور هم أيضًا على حساب النادي، ولا أعلم ما إذا كانوا قد تعرضوا للعقوبات داخليًا من قبل مسؤولي السيتي أم لا سواء بخصم من رواتبهم أم إيقاف راتب أي منهم لفترة، رغم علم المسؤولين بحضورهم الحفلات، لذا من الظلم الشديد أن النادي عزلني وحدي عن الفريق رغم أنني لم أفعل شيئًا مختلفًا".

وأكد ميندي أن إيقاف النادي الإنجليزي لرواتبه جعله يعاني في الإنفاق على أبنائه، حتى تدخل عدد من زملائه لإقراضه بعضًا من المال كرحيم سترلينج، برناردو سيلفا ورياض محرز، حتى تمكن من دفع رسوم القضية المقامة ضده والإنفاق على أسرته.

يذكر أن ميندي عاد للملاعب بعد تلك القضية من بوابة لوريان؛ الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، الذي انضم له في صيف 2023.