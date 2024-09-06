بعد الصلح مع بيتكوفيتش .. رياض محرز ينقلب على جمال بلماضي بـ"رسالة خفية"

نجم الأهلي في صدام جديد بالجزائر..

أثار الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي، جدلًا حول رسالة ضمنية، تحمل أصابع الاتهام إلى المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، وذلك عقب مشاركته اللاعب في مباراة غينيا الاستوائية، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وعاد محرز بعد غيابه عن معسكر المنتخب الجزائري في مارس ويونيو الماضيين، ليشارك أساسيًا في مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية، على ملعب ميلود هدفي، والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء بنتيجة (2-0)، فيما أهدر نجم الأهلي ركلة جزاء خلال اللقاء.

وكشف موقع Fennec Football، عن توجيه محرز لانتقادٍ ضمني لإدارة المنتخب الجزائري تحت قيادة جمال بلماضي، لاسيما بعد تقديم الجزائر لأداء متواضع خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، التي استضافتها كوت ديفوار في يناير الماضي، وشهدت خروج محرز ورفاقه من دور المجموعات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال محرز، عقب مباراة غينيا الاستوائية، إنه يشعر بالتجديد والعافية، مشيدًا بأداء المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، رغم معاناة الفريق على مستوى ضبط النفس خلال الشوط الأول، فيما أضاف "بدأنا اللعب بشكل جيد في الشوط الثاني، وبدأت في لمس المزيد من الكرات، لقد مر وقت طويل منذ أن فزنا على فريق جيد مثل هذا، ومر وقت طويل منذ أن شعرت بهذه الجودة في الاختيارات".

وتابع "كلما تقدمنا في الشوط الثاني أكثر، كلما صرنا أكثر خطورة، وهذا يبشر بالخير للمستقبل، علينا فقط أن نستمر، نحن في حالة جيدة".

وعكست تصريحات رياض محرز، انتهاء الأزمة التي نشبت مسبقًا بين اللاعب، ومدرب الجزائر بيتكوفيتش، على خلفية غياب نجم الأهلي عن معسكر الجزائر في يونيو الماضي، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث قال المدرب إنه تحدث مع محرز في مارس الماضي، وطلب اللاعب عدم استدعائه، وتم الاتفاق معه بأنه سيتصل به عندما يريد العودة، ولكنه لم يتصل، وهذا يعني أنه ليس جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الجزائري، فيما رد نجم الأهلي بأنه لم يتصل اتصالًا من المدرب بيتكوفيتش أو من اتحاد الكرة الجزائري، وأنه كان يعاني من مشكلة صغيرة في الركبة، ولذلك قرر الراحة خلال المباراتين الأخيرتين من دوري روشن السعودي، في الموسم الماضي.