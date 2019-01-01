روي كين يغادر نوتنجهام عقب 5 أشهر فقط

هل يعود الأيرلندي للتدريب في منصب الرجل الأول؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن نوتنجهام فورست الإنجليزي عن استقالة مدربه المساعد روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد ونجم خط الوسط السابق.

وقال بيان النادي:"نوتنجهام فورست يمكنه تأكيد أن المدرب المساعد روي كين قد غادر النادي".

وأضاف:"يرغب روي في التعبير عن امتنانه لمالك النادي والإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وعلى وجه التحديد المدرب مارتن أونيل".

وكان كين -47 عاماً- قد تولى المنصب لخمسة أشهر فقط، عمل خلالهم مساعداً لمواطنه الأيرلندي أونيل.

يذكر أن كين لم يشغل منصباً رئيسياً في التدريب منذ مغادرته لسندرلاند في 2011، حيث عمل مساعداً في منتخب أيرلندا وأستون فيلا وأخيراً نوتنجهام على مر الأعوام الستة الأخيرة.