"دائمًا ما يقولون: إنه عار!"

استنكر روي كين أسطورة مانشستر يونايتد، تصريحات ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال بشأن القرارات التحكيمية خلال مواجهة مانشستر سيتي أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبينما كان فريق أرتيتا متقدمًا 2-1 في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ارتكب لياندرو تروسارد مخالفة، قبل أن يقوم بإرسال الكرة بعيدًا، ما دفع الحكم لمنحه بطاقة صفراء ثانية، ومن ثم طرده.

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وقال أرتيتا في مقابلة بعد المباراة: "الأمر واضح، وحدث بالفعل مرتين في 5 مباريات (طرد ديكلان رايس للسبب ذاته في مباراة سابقة)، هو أمر مقلق للغاية أن نراه في أفضل دوري بالعالم".

وتسببت شكوى أرتيتا في استياء روي كين، الذي صرّح لـ"سكاي سبورتس": "كل مدرب يخرج كل أسبوع قائلًا: لا، لم يكن خطأ، فقط أخرج وكن كبيرًا بما يكفي".

وأضاف: "يقول المدربون كل أسبوع إن كل قرار كان ضدهم، فقط أظهر القليل من الرقي، قل إنه ربما يستحق البطاقة الصفراء، لكنهم يقولون باستمرار (إنه عار)".

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وختم: "خذ دواءك (ابتلع غضبك) وأظهر بعض الرقي، فريقك قام بعمل جيد اليوم، أنت فخور بهم، لكن أظهر القليل من الرقي".