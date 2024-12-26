ليس فيتوريا أو بيليجريني .. "إمبراطور تركيا" يستعد لتدريب الشباب خلفًا لفيتور بيريرا

تعرف على مدرب الشباب القادم ..

تستعد إدارة نادي الشباب، نحو الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة، بعد رحيل البرتغالي فيتور بيريرا الذي تولى قيادة فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

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وارتبط اسم الشباب، بأكثر من اسم لتدريب الفريق خلفًا لبيريرا، مثل البرتغالي روي فيتوريا، الذي نفى وكيله التوصل لاتفاق نهائي من النادي العاصمي، كونه مرتبطًا بعقد مع باناثينايكوس اليوناني، والتشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال مدريد ومانشستر سيتي الأسبق، وريال بيتيس الحالي، والذي اشترط أن يكون العقد مع بداية الموسم الرياضي المُقبل 2025-2026.

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وفي هذا السياق، كشف الإعلامي نيكولو شيرا، خبير الانتقالات العالمية، عن مفاجأة لجماهير الشباب، عبر منصة (إكس)، قائلًا إن الإدارة الشبابية أتمّت الصفقة مع المدرب التركي المخضرم فاتح تريم، أسطورة جلطة سراي، والذي سيكون مدربًا جديدًا للشباب، ومن المتوقع أن يتم التوقيع خلال الساعات المُقبلة.

ويمتلك فاتح تريم، الملقب بـ"الإمبراطور"، مسيرة تاريخية، كلاعب ومدرب، حيث قاد دفاع المنتخب التركي الأول في الفترة بين 1975 و1984، كما خاض العديد من المحطات التدريبية، بين جلطة سراي التركي، وفيورنتينا وميلان الإيطاليين، ومنتخب تركيا، فيما كانت محطته الأخيرة مع نادي باناثينايكوس، خلال الموسم الماضي، وتم اختياره كواحد من أفضل 8 مدربين في العالم، عبر الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم، عام 2001، كما حصل على وسام "القائد" في إيطاليا، عام 2008.

وحصل تريم على العديد من الألقاب في مسيرته التدريبية، حيث قاد جلطة سراي للفوز بألقاب الدوري التركي 8 مرات، وكأس تركيا 3 مرات، وكأس السوبر 5 مرات، فضلًا عن كأس الاتحاد الأوروبي بموسم 1999-2000، كما قاد منتخب تركيا لبلوغ نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2008).

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ويحتل الشباب المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، فيما يعود من فترة توقف كأس الخليج، بملاقاة الفيحاء في 6 يناير المُقبل، ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.