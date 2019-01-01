رويس: لعبنا مباراة غبية أمام يونيون برلين

الفريق الصاعد حديثاً للدوري الألماني خطف فوزاً هاماً من بوروسيا دورتموند

فيسبوك تويتر بلال محمد

وصف ماركو رويس، لاعب بوروسيا دورتموند أداء فريقه بالغبي في مواجهة يونيون برلين، مساء الأمس في المباراة التي حقق فيها الأخير الفوز بثلاثة أهداف لهدفين على حساب دورتموند.

وبعد نتيجة الأمس، وصل برلين إلى فوزه الأول، بعدما صعد حديثاً هذا الموسم إلى الدرجة الممتازة، وخسر بوروسيا دورتموند للمرة الأولى.

وقال رويس في تصريحات تلفزيونية: "لعبنا مباراة غبية للغاية، كان لدينا فيها بعض لحظات الأفضلية ولكن ظهرنا بشكل سيء للغاية في الثلث الأخير".

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وتابع: "في بعض الأحيان نفكر أنه بإمكاننا الفوز بمثل تلك المباريات بسهولة بسبب مستوانا، يجب ان نظهر النجاعة الهجومية التي جعلت لنا الأفضلية العام الماضي".

ويستعد دورتموند لمواجهة باير ليفركوزن عقب فترة التوقف الدولي بالدوري الألماني، ثم برشلونة في دوري أبطال أوروبا.