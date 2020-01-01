رويز استغل مباراة نابولي لمغازلة برشلونة

هل ينضم فابيان رويز إلى النادي الكتالوني؟

كشف مدرب الأحمال في نادي برشلونة، فرانو سوتو، عن موقف قام به فابيان رويز، لاعب نابولي، أثناء المباراة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

التقارير الصحفية ربطت رويز بالانضمام إلى برشلونة في ظل اهتمام من نادي ريال مدريد.

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وكان رويز سبق ولعب لصالح ريال بيتيس تحت قيادة المدرب كيكي سيتين وفريق العمل الذي يتواجد حاليًا في برشلونة.

وقال سوتو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نحن نحب فابيان كثيرًا، وربما نفكر أيضًا في التعاقد معه، فبفضل لاعبين مثله وصلنا لتدريب فريق بحجم برشلونة".

وتابع: "علاقتنا باللاعب جيدة للغاية، حتى أنّه حينما لعبنا ضد نابولي قام بمنحنا 4 قمصان للفريق لي ولمدرب برشلونة وإيدير سارابيا وجون باسكوا".

سوتو أيضًا كشف أنّ فابيان كان قريبًا من الرحيل إلى صفوف برشلونة الرديف ولكن الصفقة تعطلت بعد إصرار الطاقم الفني في بيتيس على أن يلعب رويز للفريق الأول وليس الرديف.

برشلونة يحاول خلال سوق الانتقالات المقبلة إتمام التعاقد مع مهاجم مثل لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي بجانب جلب جناح وعلى رأس المرشحين نيمار دا سيلفا.