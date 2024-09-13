فيديو | "بدون أي كلمة!" .. جورلي يرد على تعاقد الأهلي مع نجم تشيلسي

هل تتم الصفقة؟!

رد الإنجليزي رون جورلي، الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي السعودي، على إمكانية التعاقد مع أحد نجوم العملاق الإنجليزي تشيلسي، في الميركاتو الشتوي القادم.

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الأهلي لم يتعاقد سوى مع صفقتين فقط، في صيف العام الحالي؛ وهما متوسط الميدان البرازيلي الشاب ألكساندر، والمهاجم الإنجليزي الكبير إيفان توني.

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وعلى هامش كلاسيكو النصر والأهلي، مساء اليوم الجمعة؛ وجّه أحد مشجعي الراقي، طلبًا إلى جورلي؛ بـ"التعاقد" مع الأوكراني ميخايلو مودريك، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي.

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جورلي رد في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على هذا المشجع الأهلاوي، وهو يرفض صفقة مودريك؛ وذلك من خلال إيماءات برأسه، ودون أن ينطق بأي كلمة.

وقام المشجع بتوجيه سؤال إلى الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، عن سبب رفض صفقة جناح نجم تشيلسي؛ ليمتنع المسؤول عن الرد.

مودريك البالغ من العمر 23 سنة، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، منذ يناير من عام 2023؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 62 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.