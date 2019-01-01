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روني ينصح بيساكا ويكشف سر أهدافه من نصف الملعب

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ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تعرف على تصريحات روني حول بيساكا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وجّه واين روني، مهاجم دي سي يونايتد وهداف مانشستر يونايتد التاريخي، رسالة إلى وان بيساكا، لاعب كريستال بالاس، كما تحدث عن هدفه من نصف الملعب.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب بيساكا من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات.

وقال روني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "مانشستر يونايتد نادي رائع وهو بين الأفضل في العالم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق".

وتابع: "لو أراد بيساكا النجاح في مانشستر يونايتد فعليه أن يتعلم كيف يتأقلم على ثقافة المدينة وتاريخ النادي وواثق من أنّه سيجد الدعم من المدربين والجميع هناك".

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وحول الأهداف التي يسجلها اللاعب من نصف الملعب، قال روني في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه دي سي يونايتد: "تسجيل هذه الأفضل دائمًا أمر خاص للغاية وأتلقى المديح أكثر من مرة بسببها".

وأوضح: "أتدرب كثيرًا على مثل هذه الكرات وحينما يسألني زملائي أو المدربين عن السبب أقول لهم إن كثرة التدريب تصنع الكمال".

واختتم: "الموسم الحالي يسير بشكل جيد وهدفنا هو تحقيق الفوز وتقديم الأفضل للجمهور".

جدير بالذكر أن روني سجل هدفًا من نصف الملعب أمام أورلاندو سيتي في المباراة التي انتهت بهدف دون مقابل.

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