روني ينتقد وزير الصحة ويوضح حقيقة خلافه مع رونالدو

واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق وديربي كاونتي الحالي يؤكد على استعداده التام لتخفيض راتبه وينتقد وزير الصحة ويوضح سر خلافه مع رونالدو.

كشف النجم الإنجليزي واين روني عن تفاصيل واقعة طرده في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال في كأس العالم والتي كانت بطلها زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

جاء هذا في مقاله الذي نشره في صحيفة "تايمز" وأكد خلاله على استعداده لتخفيض راتبه في الفترة المقبلة، كما تطرق للحديث عن تصريحات وزير الصحة البريطاني في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال روني: "وضعت نفسي مكان رونالدو وفكرت لو كنت مكانه هل سأحاول أن أجعل الحكم يطرده؟ ربما كنت لأفعل ذلك، أنا حاولت بالفعل أن أجعل حكم اللقاء يمنحه بطاقة صفراء في بداية اللقاء للتمثيل".

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وأضاف: "بعدما هدأت ذهبت له عقب المباراة ورأيته ينظر لي نظرة أسف، كان يجب أن نتحدث في وقتها وأخبرته أنني لا أملك أي مشكلة معه وتمنيت له التوفيق فيما تبقى من البطولة".

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وأكمل عن تصرف رونالدو بعد الطرد والغمزة التي قام بها: "ذلك لم يكن يعني أي شيء، لقد رأيت ما قام به ولا أعتقد أن يعني أي شيء".

وتطرق روني للحديث عن تصريحات وزير الصحة الإنجليزي مات هانكوك والتي طالب فيها نجوم البريميرليج بتخفيض رواتبهم وأكد أنه مستعد لذلك، لكنه انتقد هانكوك في الوقت ذاته.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن نجوم الدوري الإنجليزي على استعداد لتخفيض رواتبهم في الفترة المقبلة بسبب كارثة فيروس كورونا.