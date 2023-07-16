روني ينتقد نفسه: حتى أنا لم أفهم ديلي ألي

واين روني يتحدث عن أزمة ديلي ألي.

أكد النجم الإنجليزي واين روني أن ما مر به ديلي ألي هو أمر يستحق التعاطف، مؤكدًا أن الحكم على الأشخاص دون معرفة تفاصيل مشاكلهم هو أمر سيئ للغاية قام به بنفسه.

وقال روني في تصريحات لـ "ذا تايمز": "الخطوة الأولى دومًا صعبة لكنك تحظى بالدعم بعدها، أتمنى أن يستطيع لعب كرة القدم بعد أن أزاح ما كان على صدره وأن يحظى بالدعم الذي يحتاجه".

وأضاف: "مشاهدة أي شخص يعاني بتلك الطريقة أمر ليس جيدًا، ويريك كيف يمكن للناس أن تحكم على غيرها دون العلم بالظروف، لقد فعلت الأمر نفسه مع جوردون إبي في ديربي".

وأردف: "أنا سعيد لأنه خرج وتحدث، حتى أنا ربما أكون قد حكمت عليه في العام الماضي عندما لم يكن يلعب بشكل جيد، لكن الآن سأكون أول من يمسك بيده".

جدير بالذكر أن آلي كان قد أكد في تصريحات صحفية أنه مر بطفولة صعبة للغاية وأن الأمر عاد للتأثير عليه مؤخرًا وعلى حياته بشكل سلبي.