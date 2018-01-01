روني يكشف عن أكبر مشاكل مورينيو في اليونايتد

مهاجم اليونايتد السابق يكشف كذلك عن سبب رحيله عن الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف واين روني تواصل المدرب مع اللاعبين بأنه كان أكبر مشاكل جوزيه مورينيو مع لاعبي مانشستر يونايتد.

وأعلن اليونايتد إقالة المدرب البرتغالي بعد عامين ونصف فشل خلالهم في الفوز بأي لقب كبير، البريميرليج أو دوري الأبطال، وشهدا العديد من المشاكل مع اللاعبين خاصة بول بوجبا وأنتوني مارسيال.

وكان روني قد غادر ملعب أولد ترافورد بعد موسم واحد فقط تحت قيادة مورينيو، لكنه تمكن خلال تلك الفترة من تحديد أكبر سلبيات المدرب في الفريق وهي أسلوب تواصله مع لاعبيه.

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إذ قال لبي تي سبورت "برأيي ومن خلال تواجدي لعام معه هناك، هو لم ينجح في جعل اللاعبين إلى جانبه، وهذا كان مفاجئًا لي. التواصل مع اللاعبين لم يكن كما يجب أن يكون".

واصل روني قائلًا "وأعتقد أن الحديث مع اللاعب المستبعد من المباريات وتوضيح أسباب استبعاده يعطيه شيء من الراحة الذهنية. أعتقد أن المشكلة الأكبر مع جوزيه كانت التواصل مع اللاعبين، وأنا أعلم أن اللاعبين لم يكونوا سعداء معه".

وردًا على سؤال حول إن كان "السبشال وان" قد أوضح له أسباب استبعاده من المباريات، أجاب لاعب دي سي يونايتد الحالي "لا شيء بالتفصيل. لم يقل لي مثلًا "أنت لا تفعل هذا، أنت لا تفعل ذاك"، وبالتالي لا يوجد لديك شيء لتعمل عليه وتُحسنه".

"أعلم أن زلاتان كان أحد أكبر صفقاته في الفريق، وقد جاء وكان يُسجل الأهداف، وأنا ربما لم أكن على المستوى الذي أدرك أنني قادر على أن أكون به، لذا كنت أعلم أن هذا كان السبب. هذا كان تقريبًا السبب الذي جعلني أفكر بالرحيل واللعب في مكان آخر".