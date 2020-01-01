روني يصف مشجعي ميلوول بالمشينين العاجزين بسبب العنصرية

روني يرفض الهجوم على حركة Black Lives Matter

انتقد المدير الفني المؤقت لنادي ديربي كاونتي وأسطورة كرة القدم الإنجليزية واين روني مشجعي نادي ميلوول ووصفهم بـ"المشينين والعاجزين" بسبب إطلاق صافرات الاستهجان على حملة مناهضة للعنصرية.

وأدان واين روني، مدرب ديربي كاونتي سلوك مشجعي ميلوول ووصفه بأنه "مشين وعديم العقل" بعد أن سخروا من اللاعبين لإظهارهم الدعم لحركة Black Lives Matter قبل انطلاق المباراة مساء السبت الماضي.

ركع لاعبو ميلوول وديربي كاونتي على ركبتيهم قبل بدء المباراة في إيماءة دعم للحملة ضد وحشية الشرطة تجاه السود ولكن جماهير ميلوول الحاضرة أطلقت صافرات الاستهجان.

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وانتقد نادي ميلوول سلوك الجماهير وتعهد بمنع تكرار الحادث في المباريات اللاحقة على أرضه في بيان رسمي أصدره بعد المباراة مباشرة.

وحول ذلك، قال واين روني عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "بالأمس شاهدت السلوك المشين والطائش من جانب قسم كبير من مشجعي ميلوول في الملعب"

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 6, 2020

وأضاف: "قبل المباراة، كنا على دراية بإمكانية حدوث رد فعل تخريبي مخطط له أثناء أخذ الركبة لدعم حملة Black Lives Matter، لكن لم يجهزنا شيء لما سمعناه"

وتابع: "كنت فخورًا باللاعبين وطاقمي لأنني لم أسمح للجماهير بردعهم عن الاستمرار في تقديم رسالة إيجابية ومهمة مفادها أن إيماءة الركبة مباشرة قبل المباراة، لقد كان دورنا أن نرد بعد مثل هذا الحادث.

وأردف: "بالنيابة عن ديربي كاونتي، أريد أن أوضح للجميع المرتبطين بالنادي أننا نمثل جميع قطاعات مجتمعنا، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق"

وأكد: "يعد السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب أمرًا حيويًا لرفاهية كل من يشارك في رياضتنا، من المشجعين إلى اللاعبين إلى الرؤساء والملاك، لذلك من المهم حقًا أن نظهر الاحترام والدعم لبعضنا البعض ولا تحمل أو تقبل تصرفات القلة الطائشة"

وقال جاري رويت مدرب ميلوول للصحفيين إن لاعبيه يخشون أن تصبح إيماءة الركبة بادرة فارغة وحث الأندية على بذل المزيد من الجهد خارج الملعب لمحاربة التمييز.

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يذكر أن واين روني في هذه الآونة يبحث عن حسم الصراع مع جون تيري ليصبح مديرًا فنيًا دائمًا لديربي كاونتي حيث أن أسطورة تشيلسي مرشح لنفس المنصب أيضًا.