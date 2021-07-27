روني يدمر فريقه بالتسبب في إصابة خطيرة لأحد لاعبيه

المصائب تتوالى في ديربي كاونتي

لم يكن أسبوعًا جيدًا للنجم الإنجليزي السابق واين روني الذي يعمل حاليًا كمدرب لنادي ديربي كاونتي بدوري الدرجة الأولى.

روني شوهد وهو في حالة سكر في أحد الفنادق هذا الأسبوع، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل في الصحافة الإنجليزية وتسبب في هجوم عنيف ضده.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن واقعة أخرى غريبة حدثت لروني خلال تدريبات ديربي استعدادًا للموسم الجديد هذا الأسبوع.

وجاء ذلك بعدما اضطر للمشاركة في جلسة تدريبية مع الفريق بسبب قلة اللاعبين المتاحين في الوقت الحالي بالنادي حيث وصل عددهم إلى 9 فقط.

وخلال إحدى التقسيمات تسبب روني في إصابة لاعب الفريق جيسون نايت، بعد تدخل عنيف، ليسفر الأمر عن جروح خطيرة للاعب.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن فترة غياب اللاعب ستصل إلى 12 أسبوعًا في ضربة صادمة لديربي.

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ومن المقرر أن يدخل ديربي الفترة القادمة بـ8 لاعبين فقط بالفترة التحضيرية، بسبب بعض الأزمات التي يمر بها النادي.

يذكر أن وضع ديربي المعقد يرجع بسبب بعض المشاكل المالية التي أدت إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى "League one".