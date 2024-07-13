روني: نجم إسبانيا يذكرني بنفسي.. وهذا اللاعب نسخة من كريستيانو!

ماذا قال أسطورة إنجلترا؟

تغنى أسطورة منتخب إنجلترا السابق، بثنائي منتخب إسبانيا، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين غدًا الأحد في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال روني في مقال بصحيفة "التايمز" عشية نهائي اليورو: "نيكو ويليامز جناح إسبانيا مصدر تهديد كبير على الإنجليز، إنه لاعب استثنائي ويذكرني بكريستيانو رونالدو حينما كان شابًا".

وأضاف: "ويليامز فتى كبير يتسلم الكرة ويحاول كثيرًا، وعادة ما يتخذ القرارات الصحيحة، إنه مصدر تهديد كبير في المواقف الفردية ويسجل أهدافًا أيضًا، ينبغي على إنجلترا أن تتوخى الحذر منه".

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وأشاد روني بنجم منتخب إسبانيا الآخر لامين يامال، مشيرًا إلى أنه "مفعم بالثقة بعد هدفه المذهل في شباك فرنسا، ويذكرني بعض الشيء بما كنت عليه في يورو 2004".

وختم: "يعجبني لاعب إنجلترا الشاب كوبي ماينو، وعلينا أن ندافع بشكل جيد على الأطراف أمام إسبانيا، لأن جناحيها الشابين يشكلان التهديد الرئيسي".