روني: عودة رونالدو ستساعد يونايتد في صراع الدوري الإنجليزي

واين روني يرى أن عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد ستمنح "الشياطين الحمر" فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

يرى واين روني أسطورة نادي مانشستر يونايتد أن عودة زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب "أولد ترافورد" ستساعد "الشياطين الحمر" في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ولعب رونالدو وروني دور البطولة سويًا في "أولد ترافورد"، حيث فازا بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي بين عامي 2007 و2009 حين قرر البرتغالي الرحيل إلى ريال مدريد، كما حصدا لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2007-2008.

ومع استعداد كريستيانو رونالدو لبدء فترته لثانية في مانشستر يونايتد، فإن روني ليس لديه شك في أن "صاروخ ماديرا" سيكون له دور محوري في جهود الفريق نحو محاولة استعادة لقب الدوري الإنجليزي.

ماذا قال روني عن عودة رونالدو؟

روني أجرى لقاء مع موقع "توك سبورت" الإنجليزي تحدث خلاله عن تأثير عودة رونالدو على مانشستر يونايتد في الموسم الحالي.

وقال روني: "تأثير رونالدو؟ إنه لاعب هائل، أعتقد أنه لا يزال واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "أعتقد أننا رأينا في مباراة البرتغال ضد ايرلندا ما يمكن له فعله، سجل هدفين في آخر دقائق المباراة، برأسيتين رائعتين، لذلك يمكن أن يكون له تأثير هائل على لقب الدوري الإنجليزي".

وتابع: "أعتقد أن يونايتد أصبح جاهزًا أخيرًا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وأشعر حقًا أنه يجب عليهم ذلك في الموسم الحالي".

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هداف مانشستر يونايتد التاريخي أكمل: "رونالدو سيكون لاعبًا هامًا، أعتقد أنه سيحظى بلحظات كبيرة جدًا في الموسم، وأنا متأكد من تسجيله للكثير من الأهداف".

ماذا قال روني عن جاهزية رونالدو؟

سيبلغ كريستيانو رونالدو 37 عامًا مع نهاية الموسم الحالي، مما يجعله أكبر لاعب في تشكيلة النرويجي أولي جونار سولشاير.

لكن رونالدو يواصل تحدي العمر ببنيته الجسدية المثالية، ويرى روني أن "صاروخ ماديرا" لن يواجه أدنى مشكلة في مواكبة وتيرة الكرة الإنجليزية.

وقال روني: "أتابع مانشستر يونايتد، وأريدهم أن يقدموا أداءً جيدًا، وأعتقد أن استعادة رونالدو أمر رائع بالنسبة لهم".

وأضاف: "أعتقد أن عقليته ستنعكس على اللاعبين الشباب على وجه الخصوص، لذلك أعتقد أنه توقيت مثالي".

وأكمل: "أعتقد أن كريسيتانو يعرف بنفسه أن الأمر لن يكون بهذه البساطة، أو بصراحة كما كان بالنسبة له في إسبانيا أو إيطاليا".

واختتم روني تصريحاته قائلًا: "الدوري الإنجليزي يعتمد على العامل البدني، ورونالدو لعب فيه من قبل ويعرفه جيدًا، لذلك أنا متأكد أنه مستعد للتقدم وتسجيل الأهداف مرة أخرى لصالح مانشستر يونايتد".

متى يظهر رونالدو للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد؟

تترقب جماهير مانشستر يونايتد بفارغ الصبر ظهور رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد.

وبكل تأكيد فإن إدارة مانشستر يونايتد ستقوم بتقديم رونالدو لجماهير ملعب "أولد ترافورد" يوم السبت 11 سبتمبر، في مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وأشارت عدد من التقارير إلى أن رونالدو قد لا يبدأ مباراة نيوكاسل يونايتد كأساسي، وأنه سيجلس على مقاعد البدلاء.

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