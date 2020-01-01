روني ضاحكًا: كان على روميرو تركي أحرز هدفًا في مانشستر يونايتد

روني يتحدث بالعاطفة والعقل بعد مواجهة ديربي كاونتي ومانشستر يونايتد

قال واين روني أسطورة مانشستر يونايتد وهدافه التاريخي إن روميرو كان عليه أن يتركه يسجل الركلة الحرة التي أبعدها في نهاية المباراة.

وكان مانشستر يونايتد قد تغلب على ديربي كاونتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعقب المباراة، تحدث واين روني عن المواجهة التي استفاد منها لاعبو ديربي كاونتي على الرغم من الخسارة وتوديع أعرق المسابقات الكروية.

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وأضاف: "من الواضح أن مانشستر يونايتد كان فريقًا جيدًا، ورغم أننا حاولنا الفوز وفعلنا كل ما بوسعنا من أجله إلا أنه لم يتحقق في النهاية"

وتابع: "أعتقد أن القرعة كانت مواتية للغاية سواء لنا أو لمانشستر يونايتد، ولكل من وصل إلى هذا الدور، ولكن الفريق الأفضل هو من عبر للمرحلة التالية"

وأردف: "يجب أن نقول للاعبين الأصغر سنًا أنها تجربة مميزة لهم، ويجب ألا يخيب ظنهم بسبب الخسارة، لقد مروا بحلحظات مميزة اليوم على الرغم من الخسارة"

وأكمل: "بالطبع يجب أن يكون هناك فارق في المستوى بين الفريقين وهذا هو السبب في الفجوة التي ظهرت اليوم، الفارق أيضًا في التعامل مع الكرة"

وحول مستقبله مع كرة القدم: "أطمح للتعلم مع فيليب كوكو، بالطبع ما زال بإمكاني التعلم خاصة بعد الانتقال إلى نادٍ جديد وخوض تجربة بطموحات مختلفة"

واختتم مازحًا: "لقد أنقذ روميرو الركلة الحرة التي لعبتها بالأمس بشكل رائع للغاية في وقت متأخر، ربما كان عليه تركها تدخل المرمى "

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يذكر أن واين روني قد وصل إلى ديربي كاونتي موسم الانتقالات الشتوية الأخير، وذلك بعد رحلة في الولايات المتحدة الأمريكية مع دي سي يونايتد.