استعاد النجم الإنجليزي واين روني ذكريات أيامه في مانشستر يونايتد وكواليس علاقته بأبرز نجوم تلك الحقبة مثل كريستيانو رونالدو وكارلوس تيفيز.

روني، مدرب ديربي كاونتي الحالي، لعب مع يونايتد بين 2004 و2017 الفترة الأنجح في تاريخه الكروي.

ماذا قال روني عن فترته في يونايتد وعلاقته برونالدو؟

النجم الإنجليزي تحدث في حفل أقيم الأحد تابع لمانشستر يونايتد، ونقلت صحيفة "صن" بعض المقاطع الساخنة منه التي تحدث فيها عن علاقته ببعض اللاعبين البارزين.

وقال روني: "كريستيانو كان جيداً للغاية ولكن مزعج للغاية أيضاً، غالباً الآن ليس بنفس الجودة ولكن بنفس درجة الإزعاج".

وأضاف عن واقعة 2006: "يحب التمثيل، لا أملك أي مشاكل معه، قلت له إني لا أملك مشكلة مع محاولته لطردي لأنني أمضيت الشوط الأول محاولاً جعله يتلقى البطاقة بسبب التمثيل".

وواصل روني: "هو برتغالي وأنا إنجليزي، أثناء المباراة لسنا أصدقاء، بعدها نحن كذلك".

ماذا كشف روني عن بقية نجوم تلك الحقبة؟

وعلق روني على مستوى نجم الدفاع وقتها ريو فيرديناند: "ريو لاعب من أهل القمة ولكن مغرور، يدفع لك العديد من الأموال في يونايتد للتسجيل، قم بذلك ومرر الكرة لي ورونالدو بدلاً من الوقوف ، هو شخص رائع ولكن أحياناً كان ينسى أنه مدافع".

وعن تيفيز: "لعامين أحببت اللعب معه، كنت أقله في ليالي الأبطال من منزله ولنصف ساعة أستمع له يتحدث ولا أفهم ماذا يقول".

كيف رفض روني عرض سير أليكس فيرجسون؟

وكشف روني عن رفضه عرضاً أولياً للانضمام من يونايتد: "كنت في الرابعة عشر وتلقت أمي اتصالاً، قالت لي إنه أليكس فيرجسون يريد ضمك ليونايتد، قلت لها أن تخبره بأن يذهب للجحيم، أريد اللعب في إيفرتون".

وأتبع: "الوقت مر وبعد ذلك لعبت ليونايتد بسبب أليكس فيرجسون، عرفت أن يجب أن ألعب تحت قيادته".

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