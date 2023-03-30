روني: رونالدو حصل على ما يُريد بانتقاله للنصر، وسيظل أسطورة لمانشستر يونايتد

رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد إلى النصر أفاد جميع الأطراف.

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يرى واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، أن كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الحالي، ولاعب الشياطين الحمر السابق حصل على ما يريده بالرحيل عن أولد ترافورد والانتقال إلى النصر، كما أكد أن النجم البرتغالي سيظل أسطورة بالنسبة لمشجعي اليونايتد بالرغم من رحيله بصورة سيئة.

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رونالدو ترك مانشستر يونايتد بعد خلاف شديد مع إريك تين هاج مدرب الفريق، حتى وصل الأمر إلى لقاء تلفزيوني شهير مع المقدم الإنجليزي المخضرم بيرس مورجان، والذي انتقد فيه النادي والمدير الفني، وانتهى الأمر بفسخ عقد رونالدو بالتراضي في شهر يناير لينضم إلى النصر السعودي في صفقة انتقال مجانية لمدة موسمين ونصف الموسم.

وقال روني الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية متحدثًا عن رحيل رونالدو: "أفترض أنه حصل على ما يريد، بالنسبة لمانشستر يونايتد كان من المهم المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن وإعادة التركيز حقًا على مجموعة اللاعبين الذين كانوا هناك وأرادوا التواجد، وأعتقد أن هذا هو المكان الذي قام فيه إريك تين هاج بعمل جيد حقًا في إعادة تركيز اللاعبين وجعلهم في موقع حيث هم من الواضح بشكل مريح في المراكز الأربعة الأولى وكذلك الفوز بكأس كاراباو".

وأضاف متحدثًا عن تأثر علاقة جماهير مانشستر يونايتد برونالدو: "ما فعله لمانشستر يونايتد رائع وقد فاز بلقب الدوري الإنجليزي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وسجل العديد من الأهداف لذلك أعتقد بالتأكيد بالنسبة للجماهير وبالتأكيد بالنسبة للاعبين، زملائه السابقين الذين لعبوا معه منذ وقتي على وجه الخصوص لن ننسى أبدًا ما فعله لمانشستر يونايتد لأنه من وجهة نظري سيكون دائمًا أسطورة في النادي ومن العار الطريقة التي انتهى بها الوضع هذه المرة لكنني لا أعتقد أن هذا يأخذ أي شيء بعيدًا عن إرثه في النادي".

يذكر أن رونالدو سجل 118 هدفًا ليونايتد خلال فترته الأولى مع النادي حيث فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بينما سجل البرتغالي 27 هدفًا في 54 مباراة بعد عودته إلى أولد ترافورد من يوفنتوس في عام 2021.

Shahid