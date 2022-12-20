روني إلى مبابي: غادر باريس سان جيرمان .. مانشستر يونايتد في انتظارك!

مبابي إلى ريال مدريد أم مانشستر يونايتد؟

يعتقد نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، أنّ موهبة باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، قدم ما يكفي بالدوري الفرنسي وعليه المغادرة قريبًا.

فرنسا خسرت لقب كأس العالم أمام نظيرتها الأرجنتين في مباراة مثيرة احتكمت إلى ركلات الترجيح وسجل فيها مبابي أول هاتريك في النهائي منذ 1966.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" قال روني:" أصبح باريس سان جيرمان غير مناسب لمبابي، وأعتقد أنه عليه المغادرة سريعًا، والبحث عن نادٍ جديد من أجل إبراز كامل إمكانياته".

واستكمل حديثه قائلًا:" يحتاج صاحب ال23 عامًا الذهاب إلى الدوري الإنجليزي، ربما يكون مانشستر يونايتد أو ريال مدريد مناسبين له، اذا احتاج للوصول إلى مستوى ميسي ورونالدو، فلابد من الخروج من نادي العاصمة".

ثم أضاف:" وكما سيقول لك ريال مدريد نفسه، فإن محاولة إخراج مبابي من باريس ليست مهمة سهلة بسبب راتبه، لكن يجب المجازفة من أجل اللعب خارج فرنسا".

جدير بالذكر أنّ تقارير صحفية سابقة أشارت إلى رغبة مبابي الرحيل في يناير المقبل عن باريس سان جيرمان.