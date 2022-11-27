روني: أفضل جلوس كين على دكة البدلاء!

هل يجلس كين على مقاعد البدلاء ضد ويلز؟

يعتقد أسطورة المنتخب الإنجليزي واين روني أن هاري كين يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء من قبل جاريث ساوثجيت ضد ويلز في المواجهة التي تحسم تأهل فريق الأسود الثلاثة لدور الـ 16.

يرى روني أن كين لم يتعافى بعد من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل في فوز إنجلترا بسداسية ضد إيران، وبالتي يفضل إراحته من أجل لاعب آخر أكثر جاهزية.

حيث كتب روني في عموده في "التايمز": "التغيير الكبير الآخر الذي سأقوم به لمباراة ويلز سيكون إراحة هاري كين. في مباراة أمريكا بدا وأنه متأثرًا من الضربة التي تلقاها في مواجهة إيران، كانت اللعبة التي حدثت بالشوط الثاني، أشعر أن جاريث كان عليه إخراجه بين الشوطين".

وواصل: "كانت إنجلترا تتقدم 3-0، وقد فازت بالمباراة بالفعل وهاري هو أهم لاعب لدينا. عندما تكون هناك فرص لحمايته ومساعدته على الحفاظ على لياقته، أعتقد أن جاريث يجب أن يأخذها، ولهذا السبب سأبقي على هاري مقاعد البدلاء ضد ويلز".

جدير بالذكر أن مواجهة المنتخب الإنجليزي الحاسمة ضد ويلز ستكون يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.