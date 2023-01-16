رونسيرو يعترف بأفضلية برشلونة: "أظهروا مخالبهم وعطشهم للبطولات!

أحد أكثر مناصري ريال مدريد تعصبًا يتحدث عن كلاسيكو نهائي كأس السوبر.

أشاد الصحفي الإسباني توماس رونسيرو المعروف بدعمه الكبير لريال مدريد بالأداء الذي قدمه برشلونة في مواجهة الملكي في نهائي كأس السوبر الإسباني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح برنامج "التشينجريتو"، وأكد خلالها على التفوق الكامل للنادي الكتالوني خلال المواجهة التي أقيمت في الرياض.

وقال رونسيرو: "مبروك لبرشلونة، لقد لعبوا مباراة عظيمة، وقدموا عرضًا رائعًا للغاية، لقد أظهروا إنهم جوعى تجاه البطولات".

وأضاف: "في الوقت نفسه ريال مدريد يبدو عليه الشبع، برشلونة دخل المباراة من أجل الفوز وأظهروا مخالبهم، بينما مدريد فلقد فازوا بأربعة ألقاب في الأشهر الأخيرة".

جدير بالذكر أن جافي كان نجم تتويج برشلونة بالسوبر الـ 14 في تاريخ النادي الكتالوني بتسجيله لهدف وصناعته لهدفين في الفوز بثلاثية على ريال مدريد.