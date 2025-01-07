ضربة كبرى لفليك.. نجم برشلونة يقبل بعرض شتوي للرحيل!

هل يغادر في يناير؟

يخشى هانز فليك مدرب برشلونة، نبأ صادمًا بشأن مصير مدافع الفريق رونالد أراوخو، الذي ينتهي عقده في صيف 2026.

ولم يتوصل أراوخو لاتفاق مع برشلونة بشأن تجديد عقده، وسط تقارير تفيد بوجود مفاوضات مع أندية أخرى.

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس يضع أراوخو على رأس أولوياته، وسوف يسعى لضمه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأوضحت أن "أراوخو قال نعم لليوفي، وسيكون على استعداد للانضمام إلى فريق المدرب تياجو موتا، الذي يعاني من غيابات دفاعية عديدة".

وزادت: "يرغب يوفنتوس في الحصول على خدمات النجم الأوروجوائي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء، ويرغب المدير الرياضي كريستيانو جيونتولي في إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، حتى قبل الأسبوع المقبل".

وختمت: "إحدى المزايا التي يتمتع بها أراوخو، هي حصوله على جواز سفر إسباني، حيث لا يملك يوفنتوس مكانًا للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي".

وشارك أراوخو لأول مرة هذا الموسم، في مواجهة بارباسترو بكأس ملك إسبانيا هذا الأسبوع، وذلك بعد غياب 6 أشهر بسبب إصابة خطيرة في وتر الركبة، وعلق اللاعب الأوروجوائي الذي ارتدى شارة القيادة في المباراة على مستقبله مع برشلونة: "نحن نتحدث، سنرى ما سيحدث".