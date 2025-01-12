"الهدف هو تشتيت الانتباه" .. غضب في برشلونة بسبب أراوخو قبل الكلاسيكو!

مدافع برشلونة يثير الغضب قبل كلاسيكو السوبر الإسباني

تسبب الحديث عن احتمالية رحيل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو عن برشلونة في صدمة كبيرة بين جماهير النادي التي كانت تأمل في تجديد عقد اللاعب مع الفريق.

وأشارت بعض التقارير خلال الفترة الأخيرة إلى أن أراوخو قد يرحل خلال فترة الانتقالات الحالية، إذا تلقى النادي عرضًا مناسبًا.

ورغم أن يوفنتوس قدم عرضًا بقيمة 35 مليون يورو، إلا أن إدارة برشلونة اعتبرت هذا العرض غير كافٍ.

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وأكدت صحيفة "ماركا" على أن رحيل أراوخو سيشكل ضربة كبيرة لخطط برشلونة، خاصة أن النادي يرى فيه أحد أفضل المدافعين في العالم ويعتمد عليه للبقاء ضمن صفوف الفريق لسنوات طويلة.

وأضافت الصحيفة أن الأزمة الحقيقية داخل النادي تتعلق بتوقيت ظهور هذه الأخبار، حيث اعتبرت الإدارة أن هذا ليس الوقت المناسب للتحدث عن رحيل لاعب مهم، خصوصًا عندما يكون الفريق على أعتاب مباراة حاسمة.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد اليوم الأحد في مباراة الكلاسيكو، بنهائي كأس السوبر الإسباني، والتي قد تحسم أول لقب للنادي هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة على أن إدارة برشلونة ترى أن هذه الأخبار تشتت الانتباه وتثير الشكوك حول جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة.

في حين أن أراوخو لم يصدر أي بيان رسمي حول مستقبله، تشير المصادر غير الرسمية إلى أنه يرغب في الرحيل.

والعرض المقدم من يوفنتوس يعزز أخبار إمكانية رحيل أراوخو، لكن برشلونة يؤكد أنه لن يفرط في اللاعب إلا مقابل عرض مالي كبير يتراوح بين 70 و80 مليون يورو.

وإلى جانب يوفنتوس، يراقب آرسنال وأندية أخرى وضع أراوخو عن كثب، لكن أي نادٍ يرغب في ضمه سيحتاج إلى تقديم عرض يتجاوز بكثير الـ35 مليون يورو التي عرضها الفريق الإيطالي.