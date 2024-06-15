رونالدينيو يُعلن مقاطعته الكاملة للبرازيل: ليس لديهم أي شيء ولن أشاهدهم!

النجم البرازيلي يشعر بالإحباط من مستوى منتخب بلاده

قرر أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، الخروج للحديث بصراحة عن رأية في الحالة التي يمر بها منتخب بلاده قبل كوبا 2024.

البرازيل خرجت مبكرًا من بطولة كأس العالم قطر 2022 أمام كرواتيا في دور الثمانية، مما تسبب في إقالة المدرب تيتي، وبعد بضعة أشهر تم تعيين دوريفال جونيور بدلًا منه، ولكن الأمور لم تتحسن، بعد المستويات المحبطة للفريق الفترة الأخيرة.

رونالدينيو قال في مقابلة مع قناة "كارتولوكوس" على موقع يوتيوب:"الأمور لا تسير على ما يُرام، ينقصنا العزيمة ونفتقر إلى التفاني، في الحقيقة كل شيء مفقود، لذلك لن أشاهد أي مباراة بالكوبا".

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ورغم انتقاده للفريق وإعلان مقاطعته لمنتخب البرازيل، إلا أن رونالدينيو تحدث عن إيمانه بأن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

جدير بالذكر أن البرازيل تلعب في كوبا أمريكا يوم 24 يونيو الجاري ضد كوستاريكا، ثم تواجه بعدها باراجواي وكولومبيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.