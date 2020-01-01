رونالدينيو يعرض مبلغًا كبيرًا للهروب من جحيم السجن

الأمر في يد القضاء حاليًا..

أكدت تقارير صحيفة أن أسطورة كرة القدم رونالدينيو قد عرض هو وأخيه روبرتو دي أسيس مبلغ 1.6 مليون دولار للتخلص من سجنهم في باراجواي.

وكان رونالدينيو قد أُلقي القبض عليه في الأيام القليلة الماضية بسبب دخوله إلى البلاد من خلال جواز سفر مزور، وهو حاليًا قيد الاحتجاز الوقائي.

محامي رونالدينيو وأخيه عرض مبلغ 800 ألف دولار على محكمة الاستئناف من أجل جعل الثنائي يقضيان فترة عقوبتهما في أحد القصور بدلًا من السجن، لكن الطلب قوبل بالرفض.

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في الوقت نفسه فقد أكد القاضي الذي رفض الطلب أنه لا توجد صلة قانونية بين السندات المقدمة لدفع هذا المبلغ وبين رونالدينيو وأخيه، إلى جانب اعتباره الرقم أقل من قيمة القصر الذي يُريد أن يجلس فيه.

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دخول رونالدينيو بهوية مزيفة إلى باراجواي أتى بسبب عدم حيازته على جوار سفر برازيلية، نتيجة للغرامة البيئية التي تلقاها في 2018، حيث أدين مع شقيقه ببناء مصيدة صيد بطريقة غير قانونية في بحيرة جويبا عام 2015 بدون ترخيص مناسب.

وشهدت هذه الإدانة تغريم الثنائي مبلغ 8.5 مليون دولار، ولعدم تمكنهما من دفع المبلغ، تم حرمان كل منهما من مغادرة البرازيل.

يذكر أن التقارير من صحف باراجواي كشفت أن الأسطورة البرازيلية يعيش حالة من الاكتئاب داخل السجن حاليًا رغم تنازع المساجين عليه لمشاركتهم اللعب في دورة مقامة هناك.