كوكورويا : لسنا في عصر رونالدينيو، لقد حان وقت التعاطف مع أمثالي!

حالة من السعادة يعيشها المدافع الإسباني

تحول غريب وغير متوقع شهدته مسيرة مارك كوكوريا مدافع تشيلسي، من لاعب متواضع المستوى ومُهمش مع البلوز، إلى أحد أهم العناصر الأساسية في فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024.

أغنيته الشهيرة بعد الفوز باليورو، والتي تهكم فيها على إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، عكست الكثير عن شخصيته المرحة، التي يؤمن أنها تعتبر العلامة البارزة الأهم له في مسيرته الكروية حاليًا.

وقال كوكوريا عن هذا الأمر في مقابلة مع صحيفة "جارديان" البريطانية:"في الماضي، كان الناس يحبون النجوم الكبار مثل رونالدينيو، والآن يتعاطفون مع أمثالي من اللاعبين".

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وأضاف:"أنا شخص مرح، لا أقوم بإطلاق النكات طوال الوقت، ولكن هناك شعور بالسعادة حولي، التواجد معي أمر جيد للعديد من الاشخاص لأنك ستستمتع بوقتك كثيرًا".

وأوضح:"في الماضي كان الناس يحبون المهاجمين فقط، اللاعبون الذين يراوغون أو يسجلون الأهداف، ولكن عندما تراهم الآن يشترون قميصي ويرفعون اللافتات التي تحمل اسمي، فهذا يعني أن كرة القدم تغيرت كثيرًا".

وعن عدم توقعه دخول قائمة إسبانيا قبل يورو 2024 بعد ظهوره مع تشيلسي مرة واحدة خلال 3 أشهر:"عندما ذهبت إلى تشيلسي حدث لي كل شيء، كنا في فندق لفترة طويلة والأمور لم تكن على ما يُرام للأطفال، وفي كأس العالم تعرضت للإصابة بفيروس وقضيت في المستشفى ثلاثة أيام".

وتابع:"بعد فوز تشيلسي على ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اتصل بي لويس دي لا فوينتي بسبب إصابة لويس جايا، سألني عن إمكانية القدوم ووافقت على الفوز، المكالمة كانت بمثابة المكافأة بالنسبة لي، منحتني الطاقة وذهبت إلى ألمانيا للاستمتاع بعد كل ما مررت به".

يذكر أن صاحب الـ26 سنة انضم لتشيلسي قادمًا من برايتون في 2022 مقابل 65 مليون يورو، وشارك في 66 مباراة بقميص البلوز، ونجح في تسجيل هدفًا وحيدًا ولعب 4 تمريرات حاسمة.