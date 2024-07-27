على طريقة رونالدو .. إندريك يحصن نفسه بدعايا الأسنان والهامبرغر!

البرازيلي الشاب سيقدم رسمياً كلاعب لريال مدريد السبت

سلط الإعلام الإسباني الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه نجم ريال مدريد القادم إندريك خارج الميدان عبر عقود الدعايا لتحسين صورته وترويجها.

وينتظر أن يتم تقديم إندريك السبت كلاعب في صفوف ريال مدريد بصفة رسمية عقب أن أمضى فترة أولية في صفوف بالميراس حتى بلوغ السن القانونية لإكمال انتقاله الذي كلف الملكي قرابة 60 مليون يورو.

صحيفة "آس" ركزت على تصريحات مديره التسويقي فابيو وولف التي قال فيها إن العمل بدأ منذ سنة ونصف للبحث عن شركات عالمية ذات ثقل لبناء مسيرة سوياً، كما يفعل العظماء مثل كريستيانو رونالدو ورافائيل نادال وروجير فيدرير على حد تعبيره، مؤكداً أن زيادة الرعاة عن الحد اللازم يجعل الجمهور لا يعرف من يمثله اللاعب.

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أحد تلك القصص التي تحدث عنها وولف كانت قصة والد إندريك الذي يعمل في بالميراس، ولاحظ لاعبي الفريق سوء حالة أسنانه، ليتعاونوا لإصلاحها، ليستغل الفريق التسويقي للاعب الشاب الأمر ويصبح الوجه الدعائي لأحد أشهر شركات معدات طب الأسنان حول العالم رفقة والده.

ويملك إندريك عقوداً للرعاية مع "ديزني بلس"، وأيضاً مع أحد أشهر شركات الألعاب الإلكترونية في البرازيل بسبب حبه الكبير لمزاولتها، كما أنه الوجه الدعائي لمنظمة شهيرة في البرازيل لمساندة الأطفال المصابين بمرض السرطان بالشراكة مع مكدونالدز حيث يخصص الأخير عوائد بيع أحد شطائره الشهيرة للهامبرغر من أجل دعم المرضى.