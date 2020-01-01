رونالدو يخرج لمتابعيه بتحدي جديد لكسر الملل

محاولة أيضاً للمحافظة على اللياقة البدنية للجميع

يواصل نجوم كرة القدم حول العالم، محاولاتهم من أجل تحدي الملل في ظل فترة التوقف، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

رونالدو يقضي فترة الحجر الصحي مستمتعاً بوقته مع عائلته، وهو الوضع الراهن لجميع اللاعبين، لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا التي ضربت الكرة العالمية ومختلف الأنشطة.

النجم البرتغالي خرج بتحدي جديد على متابعيه، بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لقتل حالة الملل، وللمساهمة في الحفاظ على لياقتهم البدنية في ظل البقاء بالمنزل.

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واتحدى صاحب الـ35 مشجعيه، بالقيام بتمرين مخصص لعضلات البطن ومحاولة الوصول لأقصى عدد ممكن خلال 45 ثانية فقط، وأطلق على المسابقة "كأس غرفة المعيشة".

ونجح نجم يوفنتوس في الوصول لـ142 عدة خلال الوقت المحدد، طالباً من متابعيه تكرار نفس التمرين ومشاركة النتيجة.

يذكر أن النشاط توقف في أوروبا منذ مارس الماضي، دون وجود أي مؤشرات حتى الآن حول عودته وبالتحديد في إيطاليا، بعد بيان اللجنة المنظمة للدوري الجمعة الماضية، بربط عودة المنافسات بتوافر الظروف الصحية المناسبة في ظل انتشار الوباء العالمي.