رونالدو يكشف إمكانية انتقاله للعب في البرازيل .. ومقارنته بـ"الظاهرة"!

أثارت صور البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ووالدته مع ماركو براز رئيس نادي فلامنجو البرازيلي عاصفة من التكهنات لدى الكثير من المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الجماهير ادعت أن رونالدو يستعد لفصل جديد في مسيرته الكروية بالانتقال للعب في الدوري البرازيلي مع فلامنجو.

الصورة التي أثارت التكهنات كانت في جزيرة ماديرا، مسقط رأس كريستيانو رونالدو، حيث قام رئيس فلامنجو بالسفر إلى البرتغال من أجل توظيف مدرب جديد للنادي، مازحًا حول ارتداء البرتغالي لقميص فريقه.

وفي مقابلة حصرية مع النسخة البرازيلية من شبكة "ESPN" الرياضية، كشف رونالدو عن إعجابه الكبير بالبلد، وقال إنه يعرف بالفعل الكثير عنها، أما بالنسبة لمستقبله مع كرة القدم، فقد ترك المجال مفتوحًا.

ماذا قال رونالدو؟

النجم البرتغالي قال في تصريحاته: "ما يمكنني قوله على وجه اليقين هو أن البرازيل بلد شقيق، بسبب العلاقة التي تربطني بزملائي وبسبب الثقافة، والبرازيليين الذين يعيشون في البرتغال".

وأضاف: "أختي تعيش في البرازيل ومتزوجة من برازيلي، دورات التغذية الخاصة بي صممها برازيليون، أحترم البلد كثيرًا، وأعرف الكثير عنها بالفعل".

هل يلعب رونالدو في البرازيل؟

النجم البرتغالي رد على ذلك بقوله: "لا أحد يعرف، لم يقل أحد أبدًا أنني سأعود إلى مانشستر يونايتد بعمر 36 عامًا، وها أنا ذا".

وتابع: "لا أعرف بشأن اللعب في البرازيل، الأمر بعيد عن أفكاري، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، لا أعلم حقًا".

من هو أفضل رونالدو؟

كريستيانو رونالدو رد على واحد من أكثر الأسئلة تكرارًا في عالم كرة القدم، حول المقارنة بينه وبين النجوم البرازيليين الذين يحملون اسم رونالدو، مثل "الظاهرة" ورونالدينيو.

وقال البرتغالي: "يعتمد الأمر على كيفية قيامنا بالمقارنة، لكن أنا لا أحبها".

وأضاف: "أفضل أن أقول إن الثلاثة تركوا إرثهم وتاريخهم، يمكنني القول كحقيقة أنني فزت بألقاب فردية أكثر منهما، لكنهما حققها لقب كأس العالم".

واختتم تصريحاته: "لدي عاطفة كبيرة لهما، لأنهما لاعبان نشأت وأنا أشاهدهما، الحديث عن من هو الأفضل أو الثاني ليس الأهم، أفضل أن أنظر إليهما على أنهما مثلان عظيمان، وتركا تاريخًا جميلًا في كرة القدم".

اقرأ أيضًا ..

هالاند يشعل الأجواء: دورتموند يطالبني بإعلان قراري .. والنادي: ولد صغير!

اتهامات متبادلة بين نجم غانا ومدرب الجابون حول أسباب شجار المنتخبين

كلوب عن تجديد صلاح: لا نتفاوض لشراء هاتف جديد!