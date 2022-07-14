رونالدو يكسر حالة الصمت ويثير الجدل بين جماهير مانشستر يونايتد

جماهير اليونايتد ترجح بقاء رونالدو في فريق الشياطين الحمر

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة له لأول مرة منذ التقارير التي أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وكانت الصحافة قد أوضحت في عدة مرات أن الوكيل جورج مينديش قد عرض صاروخ ماديرا على عدة أندية لكن لا أحد يريد التعاقد مع الدون.

ويبدو أن رونالدو قد قرر البقاء في مانشستر يونايتد، حيث نشر صورة جديدة له وهو يقوم بعمل بعض التدريبات البدنية لاستعادة لياقته قبل الموسم الجديد.

بدا في البداية أن الشكوك حول ما إذا كان رونالدو سيبقى في يونايتد قد تراجعت في وقت مبكر من الصيف بعد أن تحدث اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا عن حماسه للعمل جنبًا إلى جنب مع المدرب الجديد إريك تين هاج.

لكن هذه الأفكار قد تغيرت سريعًا بعد أن خرجت التقارير التي تشير إلى رغبة الدون بالمغادرة بسبب ابتعاد الشياطين الحمر عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر أن يقدم تقريرًا إلى "كارينجتون" لبدء التدريبات قبل الموسم لكنه تغيب لأسباب عائلية، ومنحه النادي إجازة إضافية ولم يسافر رونالدو مع بقية الفريق في جولتهم التحضيرية وهو الآن في لشبونة.

ظلت وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لرونالدو صامتة منذ أن أصبحت رغبته في مغادرة يونايتد علنية لكن ذلك تغير يوم الخميس.

حيث نشر رونالدو صورة له وهو يمارس الرياضة في صالة الألعاب الرياضية، مصحوبة بتعليق: "عمل شاق".

وفي الصورة، يمكن رؤية رونالدو مرتديًا ما يبدو أنه بنطال قصير تدريبي لمانشستر يونايتد، حيث اعتبره المشجعون علامة على أنه سيبقى في النادي.

لكن حتى الآن لم يعلن البرتغالي عن قراره الرسمي، وتظل كل تلك المحاولات هي مجرد اجتهادات من قبل مشجعي الشياطين الحمر.

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