"رونالدو يشعر بعدم التقدير رغم إنجازاته"

زميله السابق في مانشستر يونايتد يكشف سرًا عن كريستيانو رونالدو

قال ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق إن زميله في صفوف الشياطين الحمر سابقًا كريستيانو رونالدو لا يزال يشكو من عدم التقدير الكافي.

وقضى فيرديناند ست سنوات مع رونالدو في مانشستر يونايتد، وفاز الثنائي معًا بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

وحول رونالدو، فحسب ما يقوله فيرديناند فإن صاروخ ماديرا يشعر أنه لم يحصل على التقدير الكافي كأحد أساطير كرة القدم ولاعبيها التاريخيين.

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وأضاف: "رونالدو لا يزال يشتكي من نظرات الآخرين إليه في اللعبة كلما تحدثوا عن أعظم لاعبيها، وذلك رغم كل البطولات والإنجازات والأرقام التي حققها"

وتابع: "منذ أن كان صغيرًا وهو يبحث عن الانضمام إلى النخبة وأن يكون واحدًا منهم، كان يفكر في الأفضل ويتطلع إليه في كل وقت"

وأردف: "اعتقدت أنه مختلف عن جميع هؤلاء الأطفال الآخرين منذ بداية مسيرته، كان يبدو عليه الطموح المختلف عن الجميع انتظارًا لتحقيق الإنجازات التاريخية"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد رحل عن مانشستر يونايتد في صيف العام 2009 ليبدأ فصلًا هو الأهم في تاريخه بالانضمام إلى ريال مدريد.