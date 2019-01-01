رونالدو يرد على سيميوني بنفس احتفاله المسيء!

رونالدو قد يعرض نفسه لعقوبة بعد احتفاله المثير للجدل عقب فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

رغم الليلة الاستثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقيادة يوفنتوس لتأهل تاريخي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بإحرازه لهاتريك في شباك أتلتيكو مدريد، قد يفسد النجم البرتغالي الأجواء الاحتفالية لهذه الليلة إذا تعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

هاتريك رونالدو يؤهل يوفنتوس لربع نهائي دوري الأبطال

حيث احتفل صاحب الـ 34 عامًا بنهاية المباراة على نفس طريقة احتفال دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد في لقاء الذهاب، والتي عوقب بسببها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مما أجبر المدرب الأرجنتيني على الاعتذار عن احتفاله.

وكان أتلتيكو مدريد قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في ملعب واندا ميتروبوليتانو، مسرح المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في يونيو المقبل.

ولم يعلق رونالدو أو أي من مسؤولي يوفنتوس على طريقة احتفال نجم ريال مدريد السابق حتى الآن.