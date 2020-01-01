رونالدو يتفوق تهديفيًا وميسي في الصناعة .. كيف مرت 2020 على الأسطورتين؟

مقارنة بين ميسي ورونالدو في 2020

انتهى عام 2020 بحلوه ومره، بنجاحاته وفشله، بتألق من تألق وسقوط من سقط، ورغم كل المتغيرات التي تحدث كل عام لا يزال الصراع الباقي هو بين ميسي وكريستيانو رونالدو.

شهدت 2020 عودة ميسي لمواجهة رونالدو في مباراة دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ويوفنتوس على "كامب نو"، صحيح سجل صاروخ ماديرا هدفين لكن البولجا كان بين أفضل نجوم اللقاء وقدم مستويات جيدة للغاية ولولا تصديات بوفون لأحرز هدفًا على الأقل.

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لكن لن تقف المقارنة على حدود مباراة واحدة بل يجب أن تشمل جميع المسابقات، من كان الأفضل في 2020؟ ميسي أم كريستيانو رونالدو؟

بين يوفنتوس وبرشلونة

لعب كريستيانو رونالدو 39 مباراة رفقة يوفنتوس خلال عام 2020 مقابل 44 مباراة لميسي مع برشلونة، إلا أنّ الأخير سجل عدد أقل من الأهداف بواقع 26 هدفًا فقط مقابل 41 لصاروخ ماديرا، وبسبب ذلك، بلغ معدل نجم البلوجرانا التهديفي هدفًا كل 150.58 دقيقة بينما هداف البيانكونيري يمتلك معدل هدف كل 83.29 دقيقة.

على مستوى الأهداف من ركلات حرة، أحرز كلًا من ميسي ورونالدو هدفًا واحدًا فقط، أما من ضربات الجزاء فلم يسجل البرغوث سوى 8 أهداف مقابل 17 لنجم يوفنتوس.

وبلغت نسبة تحويل ميسي الفرص المتاحة للأهداف إلى 54.29% مقابل 56.36% لرونالدو، كما أنّ النجم البرتغالي أهدر 24 فرصة كبيرة سانحة للتسجيل مقابل 16 فقط لابن الأرجنتين.

بعيدًا عن الأهداف، صنع ميسي 19 هدفًا مقابل 6 فقط لرونالدو، وخلق الأول 120 فرصة سانحة للتسجيل مقابل 55 فقط للآخر.

ولو أردنا التركيز فقط على صناعة الفرص الخطيرة الأقرب للتسجيل، فقد صنع البولجا 35 فرصة مقابل 7 فقط لصاروخ ماديرا.

وأخيرًا، فإنّ أغرب شيء في المقارنة بين الطرفين خلال 2020 أنّ ميسي سدد 115 كرة على المرمى أكثر من رونالدو الذي سدد 85 فقط، وارتطمت الكرة بالقائم أو العارضتين 8 مرات لكل منهما.

على صعيد البطولات، حقق رونالدو لقب وحيد في 2020 وهو الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكن خرج من دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي وخسر الكأس في المباراة النهائية وكذلك خسر السوبر الإيطالي مطلع العام.

الألقاب والجوائز الفردية

أما ميسي فلم يحقق أي بطولة، وأنهى الدوري في المركز الثاني وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وخرج من نصف نهائي السوبر الإسباني وربع نهائي كأس الملك.

ميسي كان الأكثر صناعة للأهداف في موسم 2019-2020 في الدوريات الخمس الكبرى وحمل رقمًا قياسيًا في تاريخ الدوري الإسباني بجانب التتويج بلقب هداف الليجا للمرة السابعة في تاريخه كأكثر لاعب حصدًا للجائزة عبر التاريخ، بينما رونالدو جاء ثانيًا في ترتيب هدافين الدوري الإيطالي خلف تشيرو إيموبيلي والثالث في ترتيب الكرة الذهبية.

على الصعيد الدولي

لم يلعب الثنائي سوى عدد قليل من المباريات الدولية بسبب جائحة كورونا التي أجلت المواجهات بين المنتخبات حتى سبتمبر.

رونالدو لعب 6 مباريات مع البرتغال سجل فيها 3 أهداف فقط كانت كفيلة ليتجاوز حاجز المائة هدف دولي ويقترب أكثر من الانفراد بصدارة الهدافين مع منتخبات بلادهم، إلا أنّه فشل في قيادة بلاده للوصول إلى المربع الذهبي في دوري الأمم الأوروبية.

ميسي لم يلعب سوى 4 مباريات فقط لم يسجل سوى هدف وحيد من ركلة جزاء، وقاد بلاده لاحتلال المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2020 بفارق نقطتين فقط عن المتصدر البرازيل.

وأخيرًا، فإنّ ميسي التحق برونالدو في 2020 في قائمة من سجل 700 هدف في التاريخ، كما انفرد بلقب أكثر من سجل مع فريق واحد في التاريخ متجاوزًا بيليه.