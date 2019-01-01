رونالدو يتدرب مع البرتغال بشكل طبيعي بعد أزمته مع ساري

رونالدو يتدرب بشكل طبيعي مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية

كشف جونسالو باسينسيا، لاعب المنتخب البرتغالي أن زميله في المنتخب كريستيانو رونالدو يتدرب بشكل طبيعي ولم يشتك من أي ألام.

ويتواجد رونالدو حالياً في معسكر بلاده، استعداداً لمباراتي ليتوانيا ولوكسمبورج في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

مدرب يوفنتوس الإيطالي ماوريسيو ساري، قام بإخراج رونالدو من آخر مباراتين، معللاً ذلك بأنه اللاعب يعاني من مشاكل في الركبة.

ولكن وفقاً للتقارير البرتغالية، وتصريحات باسينسيا فإن رونالدو يتدرب بشكل طبيعي، ولا تبدو عليه أي علامات للتعب.

وقال جونسالو مهاجم البرتغالي في تصريحات صحفية: "أنا لست طبيباً، ولكن رونالدو يبدو بصحة جيدة بالنسبة لي".

وتابع: "الشيء الأكثر اهتماماً أنه هنا معناً، لأنه الأفضل في العالم".

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رونالدو ظهر بشكل غاضب للغاية، عندما قام ساري بإخراجه في مباراة ميلان الأخيرة وترك الملعب وغادر رافضاً الجلوس على مقاعد البدلاء.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي يحتل المركز الثاني في مجموعته التي تضم أوكرانيا في الصدارة برصيد 19 نقطة، وصربيا في المركز الثالث بعشر نقاط، ولوكسمبورج في المركز الرابع بأربع نقاط، وأخيراً ليتوانيا متذيلة الترتيب بنقطة وحيدة.