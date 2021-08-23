رونالدو وكارلوس يدخنان أثناء استراحة مباراة الأساطير!

اليوم ذكرى فوز النرويج على البرازيل لكن ما نتذكره شيء آخر!

في 9 يونيو 2018، لٌقطت صورة لازالت عالقة في أذهان البعض، البرازيليين رونالدو وروبرتو كارلوس يدخنان السجائر في مباراة خيرية.

حظيت تلك الصورة الفوتوجرافية بالكثير من التعليقات كما أنها أثارت بعض الجدل إلى حد نسى البعض الأمر الذي أقيمت من أجله المباراة.

ما هي قصة تلك الصورة؟

في عام 2018، قرر الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن يعطي الجماهير "إعادة" لمباراة تاريخية حدثت قبل 20 عامًا بين البرازيل والنرويج، مباراة قد وصفت بأنها أحد أكبر مؤامرة في تاريخ كرة القدم، وكانت ضحيتها المنتخب العربي، المغرب.

حضر العديد من نجوم البرازيل أمثال روبرتو كارلوس وريفالدو وديدا وبيبتو وزي روبرتو وجيوفياني على رأسهم الظاهرة رونالدو كمدرب.

انتهت المباراة بفوز البرازيل ثلاثة مقابل لاشيء وانتقمت لما حدث قبل عقدين من الزمان، لكن اللقطة الأكبر حدثت عندما شوهد، روبرتو كارلوس ورونالدو يدخنان السجائر في فترة الاستراحة ما بين الشوطين، وظلت أيقونة بعد سنوات.

Just Ronaldo Fenômeno and Roberto Carlos having a smoke during halftime at yesterdays 98' rematch between Norway and Brazil. 📸 Aftenposten pic.twitter.com/f6UN7KAFUI — André Noruega (@AndreOstgaard) June 10, 2018

ماذا حدث قبل 20 عامًا؟

في 23 يونيو من عام 1998، كانت آخر مباراة في مرحلة المجموعات بكأس العالم التي أقيمت في فرنسا، وكانت البرازيل في صدارة المجموعة.

احتاجت النرويج للفوز على منتخب السامبا للوصول إلى دور الـ16، فرغم أن البرازيل كانت متقدمة على النرويج بهدف بيبيتو إلا أن عزيمة المنتخب الاسكندنافي لم تسمح وتغير كل شيء في آخر 10 دقائق في المباراة.

استطاعوا أن يسجلوا هدف التعادل فى الدقيقة 83، عن طريق توري أندري فلو، قبل أن يأتى الهدف الثانى فى الدقيقة 89 من ركلة جزاء، سددها شيتل ريكدال بنجاح، لتفوز النرويج بالمباراة، وتتأهل لدور الـ 16 مع البرازيل.

البعض يزعم أنها كانت مؤامرة من جانب الفريقين للسماح لمنتخب النرويج بالتأهل على المنتخب العربي المغرب، الذي كانت تنقصها بنقطة وحيدة، وكانت بالفعل مكتسحه اسكتلندا، بثلاثية نظيفة، بفضل تألق صلاح الدين بصير الذي سجل هدفين، وكماتشو الذي سجل الثالث.

لكن في النهاية لا أحد ينكر أن ما حدث في تلك الليلة في مارسيليا دخل في تاريخ كرة القدم الاسكندنافية.

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