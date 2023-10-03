"رونالدو وأسطورة ريال مدريد ألهماني" .. خفيتشا كفاراتسخيليا يكشف دور كريستيانو في مسيرته!

كشف نجم نابولي عن الدور الذي لعبه ريال مدريد وأساطيره في إطلاق مسيرته الكروية..

سيكون الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نابولي الإيطالي أحد النجوم في ملعب دييجو مارادونا مساء الثلاثاء، عندما يزور ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي حامل لقب الدوري الإيطالي في المباراة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ريال مدريد ونابولي يلعبان ضمن الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تضم إلى جانبهما أونيون برلين الألماني، وبراجا البرتغالي.

كفاراتسخيليا، وفي مقابلة مع صحيفة "as" الإسبانية اعترف أنه مشجع للنادي الملكي، حيث قال: "لقد نشأت وأنا أشاهد ريال مدريد على شاشة التلفزيون، والآن هم منافسي على أرض الملعب، وفي ملعبنا أيضًا، من المستحيل ألا أكون سعيدًا بليلة كهذه".

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وأضاف: "نحن فريق يحترم الجميع ولكن لا يخشى أحدًا، نحن أبطال إيطاليا وسنبذل كل ما في وسعنا للفوز بهذه المباراة".

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النجم الجورجي أكد مرارًا وتكرارًا إن جوتي وكريستيانو رونالدو أسطورتي ريال مدريد كانا مثله الأعلى عندما كان طفلًا، وقال عن ذلك: "لقد تابعتهم وحاولت تقليد لعبهم ومايقومون به وتسديداتهم لقد ألهموني".

وأكمل: "لقد أحببت الطريقة التي تعامل بها جوتي مع الكرة، لقد كنت أراقبه طوال طفولتي ولم أتخيل أبدًا أنه سيتصل بي يومًا ما ليعطيني قميصه، لقد أرسلنا رسائل نصية لبعضنا البعض وهذا جعلني سعيدًا، لقد كان الأمر أشبه بتحقيق حلم خفيتشا الصغير".

وصل كفاراتسخيليا إلى نابولي في صيف 2022 وسرعان ما أصبح من اللاعبين الملهمين في ملعب مارادونا، وساهم في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي الأول منذ 33 عامًا.

وقال عن معاملة جمهور نابولي: "أشعر بحب هؤلاء الناس في كل مرة أخطو فيها خطوة خارج منزلي".

وأكمل: "لا أستطيع أن أكون أكثر امتنانًا، وبدونهم لم نكن لنحقق الكثير، الشيء الجميل هو أن الأمر نفسه دائمًا سواء لعبنا على أرضنا أو خارجها، هناك دائمًا شخص من نابولي يبتسم ومستعد لإظهار دعمه، كلهم يستحقون الأفضل".

وتمكن كفاراتسخيليا من تسجيل هدف واحد وقدم أربع تمريرات حاسمة في سبع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم وينتهي عقده في ملعب مارادونا في يونيو 2027.