"رونالدو نجم أناني تسبب في الألم".. استمرار الهجوم على البرتغالي في إنجلترا

هجوم قوى على رونالدو في إنجلترا!

مازال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يشغل حديث العديد من المشجعين والنجوم السابقين في إنجلترا، رغم رحيله عن الدوري الإنجليزي وانتقاله لصفوف فريق النصر السعودي.

وتسببت البداية السيئة للنجم البرتغالي مع فريق مانشستر يونايتد في فترته الثانية إلى وصول مئات الرسائل من المشجعين واللاعبين السابقين والصحفيين الذين ينتقدون رونالدو بشدة.

ونشر ريتشارد كيز، الصحفي والمقدم في شبكة قنوات "beIN Sports"، عمود رأي على مدونته الشخصية يناقش لحظة تألق يونايتد وربطها بخروج رونالدو من النادي والشخصية البارزة الآن لماركوس راشفورد.

ومنذ رحيل البرتغالي عن ملعب أولد ترافورد وسجل المهاجم الإنجليزي راشفورد 16 هدفًا في آخر 17 مباراة له في أفضل موسم في مسيرته.

وأكد كيز أن رونالدو سبب ألمًا للنادي وخنق حياة لاعبين مثل راشفورد، وأثنى على راشفورد مؤكداً أنه أكثر المهاجمين ثباتًا في أوروبا.

وتابع: "إذا كان تين هاج قد فعل أي شيء لمساعدة راشفورد فقد كان التخلص من "النجم الأناني" رونالدو والإحصائيات لا تكذب ".

وسجل راشفورد في وجود رونالدو ثمانية أهداف فقط في 19 مباراة، بينما بدونه لعب دورًا مختلفًا تمامًا.

ويقود المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا مانشستر يونايتد إلى سباق لقب الدوري الإنجليزي مع آرسنال بفارق 5 نقاط.

ويحتل فريق أولد ترافورد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.