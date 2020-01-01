رونالدو مينديز: الإصابة أسوأ مما توقعت، لا أعلم موعد عودتي للوصل

المهاجم البرازيلي يعيش موسمًا صعبًا

قال البرازيلي رونالدو مينديز أن إصابته في الكاحل كانت أسوأ مما توقع، مؤكدًا أنه لا يعلم موعد عودته للعب مع الوصل في دوري الخليج العربي الإماراتي .

المهاجم صاحب الـ27 عامًا تعرض لإصابة في كاحله في نهاية الموسم الماضي الذي قضى نصفه الأول معارًا للفجيرة، وقد خضع لعملية جراحية وقيل أنه سيغيب لـ5-6 أشهر وسيكون جاهزًا للعب في النصف الثاني من الموسم، لكن هذا لن يحدث بعدما أجرى اللاعب جراحة أخرى مؤخرًا بعدما ساءت حالته الصحية.

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المهاجم صاحب الـ27 عامًا تعرض لإصابة في كاحله في نهاية الموسم الماضي الذي قضى نصفه الأول معارًا للفجيرة، وقد خضع لعملية جراحية وقيل أنه سيغيب لـ5-6 أشهر وسيكون جاهزًا للعب في النصف الثاني من الموسم، لكن هذا لن يحدث بعدما أجرى اللاعب جراحة أخرى مؤخرًا بعدما ساءت حالته الصحية.

وقد كشف عن هذا بقوله لصحيفة الاتحاد الإماراتية "مازلت أشعر ببعض الآلام ولم أستعد عافيتي كاملة، كنت أتمنى العودة سريعًا واللحاق بفترة الانتقالات الشتوية، لكني أجريت عملية جراحية جديدة مؤخرًا بناءً على تشخيص الخبير الإسباني العالمي".

"تلك الجراحة تجعل عودتي للمستطيل الأخضر هذا الموسم صعبة، رغم أني كنت أتطلع للعودة للمشاركة في أقرب فرصة، حقيقةً لا أعرف موعد عودتي، وماذا يخبئ لي المستقبل".

مينديز أشاد بالدعم الذي يلقاه من الوصل خلال فترة الإصابة، مؤكدًا أنه السبب في عدم شعوره بالإحباط لعدم مساعدة الفريق وموجهًا الشكل لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين على مساندتهم له، متمنيًا أن تنتهي تلك الأزمة ويعود لتمثيل الفريق في الموسم الجديد خاصة أن عقده ممتد لموسمين ونصف.