"رونالدو خدعة كوجبة كباب!" .. النصر يرد على استهزاء مسلي آل معمر من كريستيانو

الحقيقة الكاملة وراء تصريحات الكباب!

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نفى وليد المهيدب المستشار الصحفي للنصر السعودي، التصريحات المنسوبة لمسلي آل معمر رئيس النادي حول تعرضه للخداع في صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

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وصرح المهيدب لوكالة الأنباء الإسبانية: "الكلام المتداول في الصحافة الإسبانية عن خداعنا في صفقة رونالدو بناء على موقع Arabia News 50 زائفة وغير صحيحة".

المهيدب أكد أن رئيس النصر لم يقوم بأي مقابلات صحفية مؤخرًا، وحذر من أنه لا يوجد موقع سعودي يسمى Arabia News 50، وهو المصدر الذي نقلت منه وسائل الإعلام التصريحات المزعومة.

مؤكدًا أن رونالدو سعيد بتواجده في النصر، والنادي كذلك فخور بضمه وتواجده في السعودية.

ونشرت عديد الصحف الإسبانية ما يلى على لسان مسلي آل معمر: "لقد تم خداعي مرتين فقط في حياتي، المرة الأولى كانت عندما طلبت 3 كبابات فأعطوني اثنتين فقط، والمرة الثانية عندما وقعت مع كريستيانو رونالدو".

وعلق المستشار الصحفي للنصر عن هذه التصريحات قائلًا: "الصحافة جاءت بنكته واعتقدت أنها حقيقة".

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