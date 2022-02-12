الصيام مستمر والتسلل عدوه .. ماذا قدم رونالدو ضد ساوثامبتون؟

شارك النجم كريستيانو رونالدو أساسياً في افتتاح مباريات السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز بتشكيل فريقه مانشستر يونايتد ضم ساوثامبتون، وذلك بعد أن حل بديلاً في الظهور الأخير ضد بيرنلي.

وانتهى اللقاء على وقع التعادل الإيجابي بهدف من كل جانب بعد مباراة شهدت العديد من الفرص الضائعة من الطرفين. تقرير المباراة هنا.

رونالدو دخل في الموضوع مباشرة بعد أن انفرد في الدقيقة السادسة وراوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك الحالية لولا تدخل ناجح للاعب الضيوف رومان بيرو في إبعاد الكرة بالأمتار الأخيرة.

صدق أو لا تصدق 😳



كريستيانو رونالدو قام بمراوغة الحارس، ثم فشل في تسجيل هذه الكرة ❌



مدافع ساوثهامبتون أبعدها من أمام المرمى بكل براعة 👏 pic.twitter.com/L7LHt66RS2 — GOAL Arabia (@GoalAR) February 12, 2022

وبعد دقائق قليلة من الفرصة الضائعة، اشتكى قلب الهجوم من إصابة عقب انطلاقة هجومية لم يحصل فيها على الكرة من جادون سانشو الذي فضل التسديد، وبدا أن البرتغالي يعاني على مستوى الركبة ولكن واصل اللعب بشكل طبيعي.

وكاد "الدون" يضع بصمته الأولى على المباراة بعد تمريرة لبوجبا سجل منها الفرنسي بنجاح، ولكن الهدف لم يتم احتسابه بسبب وجود حالة تسلل.

وحاول رونالدو فك التعادل بالدقيقة 60، ولكن استمر تألق فوستر الذي تصدى من جديد لفرص محققة من مانشستر يونايتد وأبعد كرة النجم الذي تعانده الشباك في المباريات الأخيرة.

راية التسلل عادت لتطارد رونالدو في الشوط الثاني، ولكن هذه المرة هو من سجل بالدقيقة 72، وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء الهدف.

واستمر صيام رونالدو لست مباريات متتالية ما بين الدوري والكأس، إذ يعود هدفه الأخير للقاء بيرنلي بالبريميرلييج في 12 ديسمبر 2021.