"رونالدو لن يضيف أي شيء فني لنادي النصر"

هل ينجح النصر في التعاقد مع رونالدو؟

يرى الإعلامي الرياضي صالح أبو نخاع، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يتمكن من تقديم إضافة فنية لنادي النصر حال الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الأخيرة، التي تؤكد على أن نادي النصر قدم عرضًا مغريًا للنجم البرتغالي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أبو نخاع عبر برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن: "كريستيانو سيكون إضافة تسويقية للدوري أكثر من أي شيء آخر، ولكن لن يضيف قيمة فنية لنادي النصر بأي حال من الأحوال لأن الدوري أصبح قوة وشراسة بوجود الأجانب الحاليين".

صالح ابو نخاع: وجود كريستيانو رونالدو في #دوري_روشن لن يضيف "فنيًا" لكنه سيكون إضافة تسويقية .. توجد أزمة الإصابات لدينا بالدوري وتحتاج لتغيير آلية الدوري#أكشن_مع_وليد

يعرض على#Shahid

بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCAction pic.twitter.com/3SuIW5HaFu — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 3, 2022

وتابع: "يجب أن يتغير فكر الأندية، وأن تقوم وزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي، بالتدخل وتوجيه لهذا الأمر، ويجب أن يكون هناك خارطة طريق واضحة للفئات السنية ورقابة ودعم في ملفات المدربين والبنية التحتية وغيرها".

واختتم صالح تصريحاته قائلًا: "جلب رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي أمر يفرحنا، ولكن يجب أن يكون العمل بالفئات السنية أكبر ومضاعف عن الموجود في دوري المحترفين".