رونالدو: لن أنصح مبابي مجددًا .. إنّه لا يعرف قيمة ريال مدريد!

رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، رفض تقديم نصائح إلى كيليان مبابي، بعد أن رفض الانتقال إلى النادي الملكي.

رفض البرازيلي رونالدو، النجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، ورئيس نادي بلد الوليد، أن يمنح الفرنسي كيليان مبابي أي نوع من النصائح، بعد أن رفض الانتقال إلى صفوف النادي الملكي.

مبابي، وبعد أكثر من عام على التكهنات التي كانت تفيد بانتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر في صيف 2022، قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ليتسبب في صدمة كبرى لعشاق الفريق الإسباني.

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، مؤكدًا في أكثر من مناسبة على أن قراره كان رياضيًا بحتًا، ولم يكن له أي علاقة بالقيمة المالية التي عرضها عليه بطل الدوري الفرنسي.

رونالدو اعترف بأنه كان سيحب رؤية مبابي بقميص ريال مدريد، وأشاد بالطبع بقدراته الهائلة.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كنت أتمنى أن يأتي إلى الدوري الإسباني، لكنه في النهاية قرر البقاء في باريس سان جيرمان، سنواصل الاستمتاع به هناك لأنه جوهرة للعالم".

وأضاف: "يحب عشاق كرة القدم رؤيته يلعب في أي مكان، على الرغم من أنني أحب أن أشاهد اللاعبين أمثاله يأتون إلى الدوري الإسباني".

ولدى سؤاله عما إذا كان سينصح مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد في المستقبل قال رونالدو: "ليس لدي ما أنصحه به، لأنه يعرف بالفعل ماهية ريال مدريد، وكان قراره في النهاية هو الاستمرار في فرنسا".

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